Климкин заявил об изменении методики изучения украинского языка

Климкин заявил, что находится в постоянном контакте с НАТО и Венгрией

Фото: AFP

Климкин заявил об изменении методики изучения украинского языка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg 2019-03-05T14:09:00+02:00 Украина Климкин заявил, что находится в постоянном контакте с НАТО и Венгрией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает на необходимости увеличения до 5 лет переходного периода для внедрения положений закона об образовании относительно языка обучения представителей нацменьшинств. Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции в Киеве, комментируя позицию Венгрии относительно имплементации нормы закона об образовании что касается языка обучения представителей нацменьшинств.

Климкин заявил, что находится в постоянном контакте с НАТО и Венгрией и регулярно встречается на международных мероприятиях с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Позиция Альянса очень четкая – ни одна страна Альянса не может использовать НАТО для того, чтобы решать двусторонние вопросы. Об этом очень четко говорили все представители Альянса", – подчеркнул Климкин.

Также глава МИД отметил, что фундаментальный интерес Украины заключается в нахождении решения, чтобы венгерское меньшинство в Закарпатье чувствовало себя "полностью дома" и ощущало, что Украина о нем заботится.

"Для этого на нужно, во-первых, прекратить процесс их ограничения, поскольку они живут в анклаве без надлежащих знаний украинского. Мы им в этом должны помочь", – отметил Климкин.

В связи с этим министр подчеркнул необходимость изменения методики изучения украинского языка, преподавания ряда предметов на украинском языке и обучения педагогов.

"То есть реально выполнить наш закон об образовании. За два года мы его выполнить не можем", – убеждён Климкин.

По его словам, нужно увеличить переходный период для реализации языковой статьи закона об образовании до 5 лет.

"Это очень важно, поскольку в противном случае, включая Россию, будут раздувать эмоции, спекулируя на этом. И нам важно, чтобы закон об образовании был должным образом выполнен", – заявил Климкин.

Он добавил, что украинцы венгерского происхождения для самореализации в нашей стране должны обязательно знать украинский язык.

"Это НАТО поддерживает, но в то же время мы не хотим сделать венгров меньше венграми. Это важный вопрос их национальной идентичности и важный вопрос, каким образом они одновременно могут быть хорошими гражданами Украины и одновременно венграми по национальной идентичности. Мы этой цели должны достичь. И позиция НАТО всегда была очень четкой", – подчеркнул Климкин.

Напомним, Климкин пояснил что из-за декриминализации статьи за незаконное обогащение Украине не стоит переживать за приостановление безвизового режима Евросоюзом. Под угрозой может оказаться европейская интеграция страны – Евросоюз может наказать Украину за торможение в борьбе с коррупцией.

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