Климпуш-Цинцадзе: Россия не сделала ни одного шага к полноценному диалогу и деэскалации

Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украиной установлена в военном плане очень высока планка

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: facebook.com/UA.EU.NATO.

Россия тестирует, какие линии являются "красными" для Украины в переговорном процессе. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе на заседании Межпарламентского Совета Украина - НАТО во Львове, передает пресс-служба Кабмина.

"Россия тестирует, каковы „красные линии" Украины в переговорном процессе. Чтобы успешно вести диалог, нужно четкое понимание, в чем заключаются наши национальные интересы. Важно мыслить не в категориях нескольких месяцев или избирательных кампаний, а десятилетий и поколений, чтобы какие-то незначительные выигрыши отдельных политических сил сегодня не обернулись поражением страны завтра", - заявила вице-премьер.

Она подчеркнула, что "Россия не сделала ни одного шага, что сигнализировал бы о готовности к полноценному диалогу и деэскалации". При таких условиях позиция Украины должна быть четкой и последовательной, а поддержка международного сообщества является сверхважной.

По ее словам, в этот чувствительный период, когда в Европе слышны голоса тех, кто настаивает на ведении дел с Россией "как обычно", международные партнеры и, в частности, Межпарламентский Совет Украины - НАТО не должны допустить изменения курса по поддержке Украины и осуждению страны -агресора.

Вместе с тем, по мнению вице-премьера, нынешнее развитие событий, включая решение Международного трибунала по морскому праву о немедленном возвращении украинских пленных и обнародованием имен подозреваемых по делу катастрофы рейса MH17, не нравится россиянам, которые будут противостоять решению международных судов и организаций.

Она подчеркнула, что сегодня Украина фактически выполняет функции сдерживания России на восточном фланге НАТО за счет собственных ресурсов, пять лет сдерживая группировки российских войск.

"Восстановить территориальную целостность мы сможем только при поддержке наших партнеров и международного сообщества. Мы ценим солидарность и вклад государств-членов НАТО в международную коалицию в поддержку Украины. С момента захвата и незаконной аннексии Россией Крыма и оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей мы получили существенную помощь от НАТО и отдельных союзников. Эти усилия вместе с введением экономических санкций ЕС, США и Канады против страны-агрессора позволили усилить возможности Вооруженных Сил Украины, повысить обороноспособность и остановить дальнейшее продвижение врага ", – подчеркнула вице-премьер.

Она отметила, что, вероятно, Украина сделала не все возможное по реформированию своих Вооруженных Сил и сектора безопасности за последние годы, но надо понимать, что планка была установлена очень высокая и в условиях противодействия российской агрессии одновременно ведется работа по глубинной трансформации всех сфер жизни Украины, что требует чрезвычайных усилий.

"Украина сделала большой рывок. Но так называемая „усталость от Украины" в мире, о которой иногда приходится слышать, не добавляет сил людям, которые двигают ее вперед. Поэтому рассчитываем на ваше надежное плечо и длительное признание Украины частью западного мира с четкой перспективой. Рассчитываем на взаимопонимание, поддержку и интеграцию", — обратилась Клымпуш-Цинцадзе к партнерам.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметида, что считает идею о референдуме о диалоге с Россией безответственным решением, и что эта инициатива может навредить Украине. Также она отметила, что санкции против РФ должны быть продлены.

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