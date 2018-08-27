Клинические испытания: безопасно ли быть подопытным в Украине

Ужасная история, которая может произойти с каждым из нас. Ребенку прописывали медикаменты, которые не имеют показаний для ее диагноза. То есть, врач по своему усмотрению принимал решение, что определенный препарат в рекомендуемых дозах поможет. Однако у него не было данных, не навредит ли это. В медицинской среде такие случаи называют клиническим испытанием. То есть, фактически проводился эксперимент на ребенке без разрешения родителей.

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В общем, клинические испытания новых препаратов – широко известная вещь. Иногда именно экспериментальное лечение спасает жизни. В экспериментах участвуют сотни украинцев. В основном это люди с пороками сердца, онкологией и нервными расстройствами. Но они это делают по собственной воле!

Корреспондент "Сегодня" Андрей Кузаков заинтересовался: безопасно ли быть таким подопытным? Платят ли за это деньги? Также он познакомился с мамой мальчика, на котором ставили эксперимент. Подробнее смотрите в сюжете телеканала "Украина".

Напомним, согласно медреформе, сейчас 370 гривен за пациента – это базовый тариф, и есть коэффициенты для детей и пожилых людей. Это результат серьезного моделирования, которым занимались серьезные экономисты – они занимаются именно системой здравоохранения. Тариф считался, как и в большинстве стран. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал глава Национальной службы здоровья Олег Петренко.

Ранее Супрун рассказала, что треть украинцев уже выбрали себе врача.