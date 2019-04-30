Клопы атакуют украинцев: чем опасны укусы и как избавиться от паразитов

Они маленькие, на первый взгляд почти незаметны, однако, доставляют немало хлопот

Пришла весна и появились клопы. Надоедливые насекомые лезут в квартиры украинцев из подвалов многоэтажек. В соцсетях жители жалуются на настоящее нашествие. Чем могут быть опасны укусы клопов и возможно ли избавиться от них навсегда?

Киевлянка Александра устроила генеральную уборку дома после возвращения из Марокко. Боялась, что из африканской страны привезла кровососущих насекомых. Клопы покусали путешественницу в отеле. Кожа чесалась, началась аллергия.

Украинка запаниковала – и не зря, говорят дерматологи. Ведь укусы клопов не так безопасны, как, например, комаров или блох.

"Когда человек сильно расчесывает это место – он может заразиться, может развиться страфилокок, стрептококк, какая-то вторичная инфекция. Это если запущенные случаи", – говорит Леся Витюк, врач-дерматолог.

От марокканских клопов Александра защищалась, как посоветовали знакомые.

"Всю одежду, все швы – все пересматривать, все перестирала кучу раз и на всякий случай, когда уже приехали в Украину, решили в квартире продезинфицировать", – рассказывает Александра.

Для этого в супермаркете приобрели специальный набор. Но специалисты говорят – лучше обратиться за квалифицированной помощью. Иначе – есть высокая вероятность, что насекомые-кровопийцы вернутся.

"Обработка начинается от дверей идем и систематически обрабатываются плинтуса, обои, если есть щели, обрабатываются карнизы, обрабатываются кровати, или диван, или что там, где человек спит, смотрим матрасы", – говорит Ольга Куличенко, врач-дезинфекционист КП "Профдезинфекция".

Клопов в последние годы в Украине развелось немало. В частности, в Запорожской области дезинфекторы показали, что паразитов стало больше.

Мало того, сейчас клопы интенсивно размножаются в Киеве, Запорожье, Харькове. Но точных данных о том, сколько людей страдает от клопов, никто не имеет.

"Клопы появляются, потому что очень большая миграция людей, очень много людей на заработки приезжают в Киев, хостелы, студенты приезжают, мигрируют и переносят на вещах", – говорит эксперт.

Основные причины появления клопов – антисанитария, старая мебель и близость квартиры от подвала. Для профилактики специалисты советуют чаще делать влажную уборку.

Напомним, прошлым летом сайт "Сегодня" выяснил, что клопы занимают второе место среди насекомых, от которых украинцы страдают больше всего в летнюю пору.

Кроме того, студенты Национального авиационного университета признались, что клопы наряду с тараканами и крысами стали неотъемлемой частью их общежитий.

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