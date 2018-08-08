Клыха вернули в колонию из психиатрической больницы

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова поговорила с матерью украинского политзаключенного в РФ Станислава Клыха Тамарой, которой наконец-то удалось пообщаться с сыном и узнать о его состоянии здоровья.

"Поговорила с мамой Святослава Клыха – Тамарой. Она рассказала, что наконец говорила с сыном по телефону – Станислав сейчас уже в колонии. Тамара неоднократно просила об этом разговоре, но ей постоянно отказывали. Станислав рассказал, что в психиатрической больнице его "накачали" психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем. По словам Тамары, Станислав уравновешенный, рассказывает, что очень болят почки, скорее всего после травмы", – написала Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Клыха нашли в тюремной психбольнице в Магнитогорске

Омбудсмен также рассказала Клых о необходимости написать заявление и о том, какие документы ей нужно оформить для получения государственной помощи как члену семьи политзаключенного.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья осужденного в России украинца Станислава Клыха резко ухудшилось – он провел в коме шесть дней.

Также мы писали о том, что ранее Клых находился в психбольнице Магнитогорска.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.