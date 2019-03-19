Книга, которой веришь: как книгу "Донбасс и мирные" приняли в Лондоне

В Лондоне книга рассказала о судьбах жителей Донбасса в условиях конфликта

Истории судеб. Европейские читатели были впечатлены, ведь они мало знают о происходящем на Донбассе. Фото: fdu.org.ua

Книга, которой веришь: как книгу "Донбасс и мирные" приняли в Лондоне Станислав Донец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fcc/432/5c8fcc43216c1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fcc/432/5c8fcc43216c1.png 2019-03-19T07:00:00+02:00 Украина В Лондоне книга рассказала о судьбах жителей Донбасса в условиях конфликта

Презентация фотокниги "Донбасс и Мирные" Фонда Рината Ахметова на Лондонской книжной ярмарке позволила тысячам гостей этого мероприятия узнать о тех, кто выживает в эпицентре одного из самых крупных и жестоких вооруженных конфликтов XXI века.

Знать

"Книга "Донбасс и Мирные" — очень сильная и честная. Наверное, именно поэтому в Лондоне я наблюдаю чрезвычайный интерес к ней. Мы обсуждали книгу со многими европейцами, видно, как они впечатлились увиденным, — поделился в ходе книжной ярмарки писатель, поэт, член Европейской академии литературы и искусств Александр Коротко. — В это сложно поверить, но в Европе очень мало людей знает о том, что творится на Донбассе. Они не понимают, как в XXI веке может происходить такая трагедия. Благодаря совместному труду Фонда Рината Ахметова и издательства "Саммит-книга" мир сейчас узнает об этой трагедии".

По словам Коротко, поднять проблематику мирных жителей в зоне конфликта было очень важным, поскольку эта проблема может уйти из зоны внимания мировой общественности.

"Действительно, — отмечает Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова, — за пределами Украины очень мало знают о вооруженном конфликте на Донбассе. До Лондона мы презентовали книгу "Донбасс и Мирные" в Брюсселе, Франкфурте-на-Майне и в Страсбурге. И каждый раз мы видим огромный резонанс. Люди открывают книгу и узнают истории мирных людей, которые пятый год живут в условиях боевых действий в самом сердце Европы. Миссия книги — не дать забыть об этом, напомнить о 150 тысячах детей на линии соприкосновения, которые играют в считанных метрах от минных полей".

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Сочувствовать

Гости ярмарки прокомментировали фотокнигу "Донбасс и Мирные", уделив особое внимание способу донесения информации о вооруженном конфликте и его последствиях.

"Фотографии — это то, чему ты можешь доверять. Это то, что отражает действительность объективно. Они не навязывают никакого мнения, не защищают ни одну из сторон конфликта. Мне кажется, что такие книги способны примирять стороны, потому что показывают цену конфликтов на примере этих людей, о которых говорится в книге, — рассказал индонезийский писатель Сено Гумира Аджидарма. — Я редко слышу что-то об Украине в новостях. И чаще всего эти новости подаются необъективно. Но благодаря книге "Донбасс и Мирные" каждый здесь может составить свое мнение о том, что происходит в вашей стране".

Конфликт на Донбассе продолжается, но международные гуманитарные миссии постепенно сворачивают свое присутствие в регионе.

"Украина уходит с "радаров" международных организаций", — заявляют в ООН.

Вместе с тем, по данным организации, около 4 млн мирных жителей Донбасса продолжают остро нуждаться в самом необходимом, прежде всего — в еде и медикаментах. У многих из них все надежды на выживание связаны с регулярной помощью Фонда Рината Ахметова — крупнейшей благотворительной организации страны.

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Рассказать

С начала вооруженного конфликта на Донбассе Ринат Ахметов спас жизни более миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения. Это миллион судеб, и каждая достойна отдельного рассказа. Поэтому Фонд издал фотокнигу "Донбасс и Мирные".

"Одно дело посмотреть новости и узнать, что происходит в Украине. Но совсем другое — прочесть книгу и увидеть личные истории. Книга "Донбасс и Мирные" замечательная! Она способна заставить людей остановиться и послушать. Уверена, что эта книга может быть настоящим толчком и вдохновением для людей, которые прошли через подобные ситуации в своей жизни", — резюмировала Дженни Хейз, сотрудница благотворительной организации Book Aid International.

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.