Книга, которую невозможно читать без слез

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Известные украинцы поделились своим мнением о фотокниге "Донбасс и Мирные"

Милана. Эта девочка стала символом хрупкости человеческой жизни и исцеляющей силы милосердия
Милана. Эта девочка стала символом хрупкости человеческой жизни и исцеляющей силы милосердия

Фонд Рината Ахметова продолжает знакомить широкую аудиторию с фотокнигой "Донбасс и Мирные". Уникальное издание уже было презентовано в Украине и за рубежом, представлено в дипломатических кругах. Также своим мнением о нем поделились известные украинцы.

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Заслуженный тренер Украины Михаил Завьялов:

"Очень правильно, что в такое время издают книги о Донбассе, о детях. Дай бог, чтобы все закончилось, и ребята с Донбасса вновь начали прославлять Украину в спорте".

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Практический психолог и писатель Татьяна Русина:

"Эту книгу невозможно читать без слез. Такие книги очень важны для того, чтоб обращать внимание людей на человечность, на общечеловеческие ценности. Мы живем в такой период, когда уходит духовность, люди отдаляются друг от друга".

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Украинский автор стихов и музыки Ирина Карпинос:

"Такие книги необходимы. Основная трагедия того, что сейчас происходит, – в страданиях мирного населения, которое непонятно за что попало в эту войну. Ничего страшнее быть не может".

"Донбасс и Мирные" – это 11 историй мирных жителей Краматорска, Бахмута, Авдеевки, Красногоровки, Песок и других населенных пунктов, оказавшихся в эпицентре войны на Донбассе. Ее герои – тяжело раненные дети, видевшие своими глазами взрывы снарядов и гибель близких людей. Старики, потерявшие родных и оставшиеся жить в полуразрушенных домах. Школьники и учителя, которые проводят занятия в условиях боевых действий.

Ознакомиться с фотокнигой "Донбасс и Мирные" можно по ссылке.
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