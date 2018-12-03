Книга рекордов Гиннеса назвала Севастополь "российским"

В Книге рекордов Гиннеса допустили ошибку в новой публикации, где оккупированный Севастополь был отмечен как российская территория.

Об этом сообщает "Громадське".

Сообщается, что в Севастополе гражданин Беларуси Александр Бендиков установил мировой рекорд в балансировке предметов, что было отмечено Книгой рекордов Гиннеса. Он смог удержать на одном гвозде еще 349 гвоздей.

Стоит отметить, что рекорд был еще в мае, но занесен в Книгу рекордов только недавно. В сертификате, который получил белорус, местом установления рекорда значится "Sevastopol. Russian Federation".

Официальной реакции Киева пока нет.

Отметим, что аннексированный полуостров не впервые обозначают либо как частью России, либо вообще отдельным государством, как это выдало немецкое издательство в своей серии атласов.

Летом в неприятную ситуацию попала британская газета The Times, напечатав к чемпионату мира по футболу карту России с Крымом. Это возмутило украинское посольство в Британии и оно потребовало изменить эту ошибку. Газета опубликовала карту России, посвященную чемпионату мира по футболу с расположением стадионов, которые будут принимать матчи. Однако издание не учло то, что Крым – украинский, а не российский. Позже британцы извинились и подтвердили, что аннексированный полуостров – не часть РФ.

Но, как оказалось, далеко смотреть не надо. Месяц назад глава Укртрансбезопасности показал карту с "российским" Крымом. Михаил Ноняк показал карту Европы, на которой оккупированный Крым был отмечен тем же цветом, что и Россия.