Князев предупредил о серьезной опасности для правоохранительной системы

В октябре 2017 года парламент принял закон, которым внес изменения в хозяйственный, гражданский, административный кодексы

Если в Уголовный процессуальный кодекс до 15 марта не будут внесены изменения, то работа правоохранительной системы будет парализована. Об этом во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

Князев напомнил, что в октябре 2017 года парламент принял закон, которым внес изменения в хозяйственный, гражданский, административный кодексы и в другие законодательные акты. Принятый законопроект внес изменения и в Уголовный процессуальный кодекс, тем самым вызвав возникновение различных рисков для деятельности правоохранительной системы.

"Если их не исправить и не внести до 15 марта изменения в закон (они вступят в силу, – Ред.), это парализует работу правоохранительной системы", – подчеркнул Сергей Князев.

Князев рассказал, что согласно этим изменениям, следственные подразделения будут лишены возможности обращаться в местный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложение ареста, избрание меры предосторожности.

Также, согласно изменениям, следователь будет лишен права назначения экспертиз. Это, по словам Князева, в значительной степени ограничит следователя в самостоятельности принятия решения и снизит эффективность проведения досудебного расследования.

Глава Нацполиции также отметил, что внесенные в УПК изменения приведут к нарушению конституционных прав сторон уголовного производства, в частности – права на судебную защиту.

"Члены комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов поддержали предложения Князева", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нацполиции появится Департамент стратегических разработок и анализа.

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