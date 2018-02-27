Князев рассказал, чем займутся спецподразделения полиции по Крыму и Севастополю
Пока Крым будет находиться в оккупации, полицейские будут работать на других участках
Спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю будут работать в пунктах пропуска на временно неподконтрольную территорию, напрямую коммуницировать с гражданами, которые пересекают админграницу, расследовать уголовные производства и тому подобное. Об этом 27 февраля сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает "112 Украина".
Он отметил, что 2018 год провозглашен годом реформирования ГУ Нацполиции Крыма и Севастополя (которое сейчас базируется в Одессе).
"Мы заявили, что создадим подразделение патрульной полиции, которое будет заниматься полицейскими задачами совместно с пограничниками в пунктах пропуска на временно неподконтрольной территории. Мы будем напрямую общаться с гражданами, которые пересекают админграницу в ту или иную сторону, предоставлять полицейские услуги в полном спектре", – отметил он.
По словам Князева, также будет осуществляться расследование уголовных производств, опрос, сбор и защита интересов граждан.
"Мы увеличим присутствие сотрудников криминальной полиции. Мы сейчас проводим внутренние расследования касательно эффективности следственного подразделения по Крыму и Севастополю, каким образом они защищают права как граждан Украины на временно оккупированной территории, так и жителей, которые выехали с полуострова", – подчеркнул он.
Напомним, в конце января в МВД заявили о планах создать до конца года спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю.
По словам главы МВД Арсена Авакова, подразделения будут сформированы на перспективу.
То есть пока Крым будет находиться в оккупации, полицейские будут работать на других участках.
Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билощицкий в комментарии отметил, что новоозданные подразделения будут работать на международных трассах и на участках, прилегающих к админгранице с Крымом.
Ранее сообщалось, что в Нацполиции появится Департамент стратегических разработок и анализа.
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