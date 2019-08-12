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Князев рассказал о смертельных разборках копателей янтаря

Сегодня, 16:31

В 2018 году, по словам главы Нацполиции, по фактам незаконной добычи янтаря полицией начато 65 уголовных производств

Князев отстранил от должности главу Нацполиции Винницкой области

Князев отстранил от должности главу Нацполиции Винницкой области / Фото: Сегодня

Копатели янтаря повредили в трех регионах более семи тысяч гектаров земель – более 6200 га земель лесного фонда и более 1000 га земель сельскохозяйственного назначения. Об этом во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области, проходившего с участием президента Владимира Зеленского, отметил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает "Укринформ".

"... Я уже не говорю о катастрофических экологических последствиях, вызванных варварским методом открытой добычи янтаря. Только по приблизительным подсчетам, в трех регионах копателями повреждено более 6200 га земель лесного фонда и более 1000 га земель сельскохозяйственного назначения ", – сообщил Князев.

Он отметил, что при таких условиях "фактическое отсутствие механизма проведения природоохранных и восстановительных работ может привести к необходимости признания северной части Украины зоной чрезвычайной экологической катастрофы".

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Князев подчеркнул, что добыча янтаря опасна и для самих копателей. В качестве примера он привел ситуацию в Олевске (Житомирская область), когда во время перестрелки и применения боевой гранаты между двумя группами "старателей" с привлечением всего спектра криминальной структуры местных ячеек бандформирований в результате восемь человек получили ранения, а двое из них в дальнейшем скончались.

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Он также сообщил, что в 2016 году полиция начала 56 производств по фактам незаконной добычи янтаря, в 2017 году задокументировано 112 незаконных попыток добычи янтаря.

В 2018 году, по словам главы Нацполиции, по фактам незаконной добычи янтаря полицией начато 65 уголовных производств.

Как сообщали новости "Сегодня", одна из главных тем сегодняшней поездки Зеленского в Житомирскую область – незаконная добыча янтаря. Отметим, что в некоторых областях страны идут настоящие "янтарные войны". В районах, где добывают солнечный камень, за каждый квадратный метр борьба идет не на жизнь. Кровавые побоища и перестрелки уже никого не удивляют. У каждого третьего есть оружие. И старатели готовы защищать "свою территорию". Житомирская область среди лидеров по добыче янтаря и проблемам, связанным с этим.

Сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

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Украина янтарь князев

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