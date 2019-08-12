Князев рассказал о смертельных разборках копателей янтаря

В 2018 году, по словам главы Нацполиции, по фактам незаконной добычи янтаря полицией начато 65 уголовных производств

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Копатели янтаря повредили в трех регионах более семи тысяч гектаров земель – более 6200 га земель лесного фонда и более 1000 га земель сельскохозяйственного назначения. Об этом во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области, проходившего с участием президента Владимира Зеленского, отметил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает "Укринформ".

"... Я уже не говорю о катастрофических экологических последствиях, вызванных варварским методом открытой добычи янтаря. Только по приблизительным подсчетам, в трех регионах копателями повреждено более 6200 га земель лесного фонда и более 1000 га земель сельскохозяйственного назначения ", – сообщил Князев.

Он отметил, что при таких условиях "фактическое отсутствие механизма проведения природоохранных и восстановительных работ может привести к необходимости признания северной части Украины зоной чрезвычайной экологической катастрофы".

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Князев подчеркнул, что добыча янтаря опасна и для самих копателей. В качестве примера он привел ситуацию в Олевске (Житомирская область), когда во время перестрелки и применения боевой гранаты между двумя группами "старателей" с привлечением всего спектра криминальной структуры местных ячеек бандформирований в результате восемь человек получили ранения, а двое из них в дальнейшем скончались.

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Он также сообщил, что в 2016 году полиция начала 56 производств по фактам незаконной добычи янтаря, в 2017 году задокументировано 112 незаконных попыток добычи янтаря.

В 2018 году, по словам главы Нацполиции, по фактам незаконной добычи янтаря полицией начато 65 уголовных производств.

Как сообщали новости "Сегодня", одна из главных тем сегодняшней поездки Зеленского в Житомирскую область – незаконная добыча янтаря. Отметим, что в некоторых областях страны идут настоящие "янтарные войны". В районах, где добывают солнечный камень, за каждый квадратный метр борьба идет не на жизнь. Кровавые побоища и перестрелки уже никого не удивляют. У каждого третьего есть оружие. И старатели готовы защищать "свою территорию". Житомирская область среди лидеров по добыче янтаря и проблемам, связанным с этим.

Сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

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