Княжны тоже воюют: в ВСУ запустили оригинальный флешмоб

Накануне Международного женского дня, который отмечают 8 марта, украинские военные решили запустить своеобразный флешмоб и рассказывают о зрелых женщинах и совсем юных девушках, служащих в ВСУ на передовой и в тылу.

В 14-й отдельной мехбригаде ВСУ им. князя Романа Великого начали выкладывать фото женщин в форме, объединенные одной темой: "Княжны тоже воюют".

Так, лейтенант Кристина Ильченко, заместитель командира одного из подразделений 14-й омбр по морально-психологическому обеспечению, написала более 80 авторских стихотворений, большинство из которых – о побратимах и фронте, а еще она прекрасно рисует, обожает животных и даже привезла из района ООС двух котов.

Кристина Ильченко

Служит в 14-й бригаде ВСУ и старший солдат Алла Васильева. "Делаю то, что я умею, и делаю это с душой – готовлю для наших ребят!" – рассказывает о своей тяжелой и ответственной работе повар одного из подразделений.

Алла Васильева

21-летняя лейтенант Анна Гринюк, заместитель командира одной из механизированных рот по морально-психологическому обеспечению, только в июле 2019 года сменила шевроны курсанта Академии Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного на шевроны "княжеской" 14-й мехбригады. Причем, делала это почти на ходу, потому что сразу после выпуска из вуза убыла в район ООС, где ее рота выполняла задачи по назначению.

Анна Гринюк

В других бригадах также подхватили любопытный почин 14-й бригады и стали выкладывать фото своих женщин в "пикселе". И тут выяснилось, что женщины в украинской армии служат не только мирными медиками, поварами или психологами, но даже танкистами.

Так, в 53-й отдельной мехбригаде ВСУ служит старший сержант Лариса Петровна. Она – санинструктор батальона с огромным опытом эвакуации раненых.

Реклама

Лариса родилась в семье медиков и до войны работала медсестрой в неврологическом отделении. Когда на востоке началась вооруженная агрессия, еще в 2014 году хотела пойти на фронт, но родные отказали, а в 2016 году уже не смогла оставаться в стороне и подписала контракт. Ее сразу направили в медроту медицинской сестрой, а уже через несколько месяцев стала главной медицинской сестрой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТОП-20 потрясающих мобильных приложений за авторством женщин

Медик Светлана служит в 92-й омбр ВСУ им. кошевого атамана Ивана Сирко. Сложно поверить, что эта хрупкая женщина могла решиться на кардинальный шаг в жизни: оставить должность кардиолога-реабилитолога в физиотерапевтическом отделении, где проработала 10 лет, и пойти в армию. А уже через месяц после мобилизации Светлана работала в военном госпитале.

Свою первую весну в армии встречает 21-летняя солдат Светлана Моисеева. Хрупкая девушка из Винницкой области – наводчик-оператор танка Т-64. Месяц назад она присоединилась к рядам 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко.

По словам девушки, почувствовала желание служить в армии, поэтому пришла в военкомат, где выбрала профессию танкиста и заключила контракт с танковой бригадой.

Реклама

Светлана Моисеева

В пятницу, 6 марта, накануне празднования Международного женского дня, военнослужащие-женщины 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского ВМС ВС Украины принимали поздравления с замечательным весенним праздником как от своих коллег-мужчин, так и от учеников общеобразовательной школы №51 города Николаева.

А оперативное командование "Запад" устроило праздник в концертном зале Ровенского дворца культуры "Текстильщик", где весеннее настроение и заряд положительных эмоций всем женщинам Ровенского гарнизона дарили художественные коллективы города и области.

Каждый день старший солдат Алина Мосейчук из 55-й оабр "Запорожская Сечь" совершает подвиг. Иначе не назовешь почетный долг качественно и вкусно накормить целый артиллерийский дивизион. Здесь уже не имеют значения неблагоприятные обстоятельства: ребята должны быть накормлены – и точка.

Алина Мосейчук

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в рядах Вооруженных сил Украины несут службу 27 тысяч женщин. Треть из них имеют статус участника боевых действий в Антитеррористической операции или Операции объединенных сил на востоке Украины. Около десятка девушек погибли на Донбассе.

Так, в начале февраля 2020-го на Донбассе погибла 33-летняя медик Клавдия Сытник. Старший боевой медик попала под вражеский огонь во время доставки медикаментов на позицию и получила множественные осколочные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама