Ко дню миротворца: украинские "голубые береты" ООН рассказали о миссиях, рисках, зарплатах и экзотике

Отправляясь в горячие точки, миротворцы не думали о смерти, но некоторые были на волосок от нее

Провинция Гор. Капитан Андрей Родзоняк был в Чакчаране дважды. Фото: из личного архива.

29 мая отмечается Международный день миротворцев. За годы независимости тысячи украинских военных побывали в миротворческих миссиях ООН в различных горячих точках. Никто из них не думал, что пройдут годы, и одной из таких точек станет Украина. Но накануне праздника "Голубые береты" вспоминают свои трудные командировки на другие войны, вдали от родной земли и отчего дома.

Балканы: плен, голод, побег, звонок

Андрей Падурец был одним из тех, кто попал на Балканскую войну. В составе 240-го отдельного спецбатальона ВСУ старший сержант служил заместителем командира взвода.

— В зрелом возрасте, за 50, приходит понимание опасности, риска. А когда молод, полон сил, кровь бурлит, о том, что тебя могут убить, не задумываешься. Кого-то другого — может быть, только не тебя. Разве что ранить, и то — в ногу, и не в кость, чтоб инвалидом не стать... Перебирая в памяти события того времени, только сейчас по-настоящему осознаешь, что мог и не вернуться...

Падурец вспоминает жаркий во всех смыслах июль 1995-го, когда на долю украинских миротворцев пришлись самые драматические испытания. Окружив боснийских мусульман в районе Сребреницы, армия боснийских сербов уничтожила несколько тысяч мирных жителей, в первую очередь мужчин и юношей. Такую же кровавую спецоперацию намеревалась устроить в населенном пункте Жепа. Бойцы Укрбата ценой огромных усилий обеспечили безопасный вывод мирных жителей из осажденного анклава (подробно мы рассказывали об этом 8 апреля). Однако несколько миротворцев были захвачены в заложники к сербам, в том числе и Андрей.

— В плен нас заманили хитростью, продержав несколько дней без еды, но был и побег со Славой Дворовым, и если бы не засада недалеко от Бани-Лука, добрались бы к своим, а так поймали и бросили в карцер, — признается он "Сегодня" — Правда, там худо-бедно хоть кормили. Только на 12-е сутки за нами приехала машина, и освобожденных заложников отвезли в Сербскую Краину...

Когда молод, полон сил, об опасности, риске не задумываешься. Фото: из личного архива А. Хлусовича

На войне люди проявляются по-разному. Андрей считает, что достойно показали себя комбат полковник Сергей Мовчанюк, командир роты подполковник Владимир Крючков, комвзвода капитан Юрий Лукьяненко.

— Один местный житель из сербов, там же, под Бани-Лука, по сути, нам жизнь спас, хотя в целом те к миротворцам враждебно относились, как бы ревнуя к боснийцам, — продолжает Падурец. — Ротный, оставшийся без средств связи, попросил воспользоваться домашним телефоном — позвонить в Украину. Тому ничего не стоило отказать, ответив, что дорого, да и рискованно. Но — дал. Крючков, набрав код Украины, номер дежурного по Министерству обороны в Киеве, сообщил о сложной ситуации, в которой мы очутились, описал место, где находимся. В Минобороны среагировали, сразу вышли на командование миссии ООН в Боснии и Герцеговине, и вскоре за нами прислали подмогу. Так что без того серба, спасибо ему, нас вряд ли бы нашли.

День миротворца Андрей и его друзья будут отмечать в Кропивницком. Туда же приедут побратимы из Кривого Рога, Александрии, Знаменки.

— С каждым годом ряды наши редеют. У кого-то сердце не выдерживает, раны дают о себе знать. Кто-то уехал на заработки. Кто-то потерял жизненные ориентиры, спился... Но когда встречаемся, кажется, и не расставались.

Африка: служба и...экзотика

Международный день миротворцев не просто строчка в настольном календаре и для Михаила Петриляка. Ему 36 лет. И семь из них отдано международным миссиям. Первой была командировка в Косово. Затем Африка — попеременно Судан и Южный Судан.

— Всего у меня в активе пять миротворческих миссий, сейчас готовлюсь в новую, шестую, и опять на Черный континент — в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорк отправлен запрос, и в конце июня уеду снова.

У Михаила довольно большой опыт службы координатором спецподразделений местной полиции быстрого реагирования. Опергруппа должна прибыть на место преступления в течение 10—15 минут после сигнала в службу 777 (аналог 911). Петриляк проводил тренинги по обучению полицейских основам оперативной работы, взаимодействию с другими подразделениями, логистике, мониторингу, внедрению различных проектов. Гордится, что благодаря и его усилиям в зоне ответственности уровень общеуголовной преступности значительно снизился.

Случалось, патрулируя приграничную территорию, заезжали в такие непролазные дебри, что, казалось, оттуда уже не выбраться. И тем не менее находили нужный населенный пункт, так что все заканчивалось благополучно.

Однажды им поручили собрать информацию о диком племени, которое совершало опустошительные набеги на деревни и поселения, убивало и похищало людей. Вышли на батальон "Кобра" освободительной армии Южного Судана.

— Ну что сказать — головорезы под два метра ростом и под центнер веса каждый, а у нас охрана — взвод непальцев с винтовками М16, которые чуть ли не выше их... Так вот у "кобровцев" были старые автоматы Калашникова с деревянными прикладами. Приклады сплошь в засечках — по числу убитых. Множество засечек, и чем их больше, тем ценнее солдат.

Приходилось и шаманов в саванне встречать. Но в миссии миротворцам рекомендовали обходить их десятой дорогой. Посему близко с непредсказуемыми экзотами не общался — мало ли что те способны нашаманить.

Впрочем, и без них неприятностей хватает. Например, брюшной тиф, малярия, желтая лихорадка, прочие болячки.

— От судьбы, как говорится, не уйдешь: с десяток миротворцев, которых знал, не убереглись от укуса малярийных комаров, — продолжает Петриляк. — К большому сожалению, медицина до сих пор не научилась лечить малярию, она ее только залечивает...

Не опасается ли жена отпускать в Африку?

— Конечно, волнуется, переживает, как и все любящие жены. А с другой стороны, уже привыкла к отъездам, разлукам, верит в лучшее, ждет...

Из таких долгих, по году-полтора, командировок старается хоть ненадолго вырваться на побывку домой. Сменить обстановку, увидеть семью — этого ничто не заменит. Правда, все за свой счет. Миротворцам из других контингентов оплачивают по четыре перелета в год. У наших такого нет.

Ему нравится экзотическая природа. Там впервые увидел гигантских марабу, которых называют африканскими аистами. Его служебный автомобиль однажды стремительно атаковала черная мамба, одна из самых ядовитых змей на континенте. В базовом лагере жил солидных размеров варан по кличке Васька. Но больше всего удивили... светлячки.

— Дома, в Украине, я таких только в детстве видел. А в Судане — полным-полно. Смотришь на их завораживающее точечное мерцание и думаешь, как ранима природа и как же легко нарушить хрупкий баланс...

После Афгана: Крым — на Львов

Об анестезиологе-реанимато­­логе Андрее Родзоняке газета "Сегодня" писала 11 с лишним лет назад, в 2007-м. Он стал первым украинским военным медиком, отправленным в Исламскую Республику Афганистан в составе литовского контингента Международных сил содействия безопасности ISAF в этой стране. Перед тем успешно прошел боевое крещение в Ираке и Либерии. Нам захотелось узнать, как сложилась дальнейшая жизнь Андрея и что в ней изменилось после публикации.

— Прежде чем попасть в Афганистан, прошел подготовку в Литве, откуда в составе сводного отряда прилетел к месту службы в город Чакчаран провинции Гор, — рассказывает Родзоняк. — На базе работали совместно с литовскими военными медиками, оказывая помощь военнослужащим контингента, да и местных жителей, которые приходили в медпункт, часто выручали...

Время, проведенное в миссии, стало хорошей школой профессионализма, взаимодействия с коллегами. Вернулся в Белую Церковь. Оттуда перевелся в Севастополь, где в госпитале ВМС Украины работала сестра Елена. В 2010-м снова поехал в Афганистан, кстати, в ту же провинцию, где был до этого, и отслужил полтора года.

— Честно говоря, планировали с сестрой остаться в Крыму, но в 2014-м по понятным причинам выехали оттуда и оказались во Львове. Прижились здесь и порой удивляемся, почему не сделали этого раньше. Тут все колоритное, архитектура, быт, люди. Отец был родом из Тернопольской области, наверное, и львовский менталитет, особенности культуры нам с Леной ближе. А работа нашлась в Военном клиническом медицинском центре Западного региона ВСУ.

В 2007-м он был капитаном медслужбы. Сейчас уже полковник. Возглавляет отделение реанимации и интенсивной терапии клиники сердечно-сосудистой хирургии. Она — единственная, по его словам, в ВСУ, где проводят операции на открытом сердце. Пациенты — и военные, и гражданские. Елена руководит клиникой психиатрии.

— Поехал ли бы снова в миротворческую миссию, поступи предложение? — переспрашивает Андрей. — Скорее, да. Но отделение сложное, даже в отпуск трудно вырваться...

Несколько лет назад на Яворовский полигон, где проходили международные учения, прибыли литовские военные медики, с которыми в Афганистане работал. Те разыскали его через соцсети, приехали в гости — как раз дежурил. Душевная получилась встреча.

Скучает ли по Крыму? Ездил с сестрой туда сразу после аннексии — попрощаться, кое-что из вещей забрать...

— Уже тогда все как-то печально выглядело. Большинство, с кем служил, уволились. В самом Севастополе мало кто остался. Либо родители пожилые, и их бросить нельзя, либо жилье держит... Одни выехали на ПМЖ за границу... Другие на сторону россиян перешли... Но и они не были в восторге. Предателей нигде не уважают...

Как военный медик Андрей ездил в командировки на Донбасс.

— Смотришь на раскуроченные снарядами жилые дома, разбитые обстрелами дороги — и в памяти всплывают похожие картины в Ираке, — делится впечатлениями он. — Но там была чужая земля, чужая война. А здесь все родное, города, поселки, жители... И столько уже жизней людских потеряно...

Провинция Гор. Капитан Андрей Родзоняк был в Чакчаране дважды. Фото: из личного архива

...сейчас уже полковник. Фото: из личного архива

Косово: статус УБД присвоили год спустя

29 мая считает своим праздником и Виктор Голумбивский, служивший в Специальном полицейском подразделении ООН в Косово.

— Думаю, каждый, кто побывал в международной миссии по поддержанию мира и стабильности, независимо, в какую горячую точку его направили, испытывает в этот день чувства гордости, причастности к большому и нужному делу и морального удовлетворения, — говорит Виктор. — Пусть это звучит пафосно, но мы оставили там частичку своего сердца и подарили надежду тем, кого коснулась война. Правда, не предполагая, что в 2014-м она придет в Украину и будет длиться до сих пор...

Но в Косово Виктор тоже попал в непростое время. И прошел через трудные испытания.

Самым памятным было 17 марта 2008 года, когда у здания местного суда Косовской Митровицы массовые волнения переросли в кровавую бойню. Командование миссии направило туда наших полицейских миротворцев, из средств самозащиты обеспеченных только слезоточивым газом. В столкновениях 20 украинцев получили ранения. Старший лейтенант Игорь Киналь погиб...

— Международный статус миротворца не предусматривает участия в непосредственных боевых действиях и применения оружия на поражение, — продолжает Голумбивский. — К этому готовятся, но на практике до такого доходит редко. А в Митровице против нас выступило гражданское население, и мы оказались к этому морально не подготовленными... Война только в кино выглядит эффектно, красиво. На самом деле это боль, смерть, потери...

Лишь через год после трагедии наш контингент вывели из горячей точки, и ребята получили статус участника боевых действий.

— Когда осенью 2007-го нас отправляли в эту миссию, на построении в учебном центре личному составу объявили, что статус УБД, дающий ряд льгот, отменен. Услышав об этом решении Кабмина, несколько человек вышли из строя и отказались ехать. Их было немного, но они были. Остальные поехали и честно выполнили свой долг. Да, участие в миссии давало возможность заработать, позаботиться о семье, родных. И все же не статус и не тысяча долларов в месяц были определяющими в нашем выборе стать миротворцем. Хотелось испытать себя в новой обстановке, чему-то поучиться и научиться.

До Косово он был офицером Главного управления Внутренних войск (ныне — Национальная гвардия Украины), и не скрывает, что эта командировка давала шанс вырваться на оперативный простор из рутинной бумажной работы, увидеть мир, обрести новые практические знания, и ему это было интересно.

— Приобретенный в Косово опыт пригодился и в дальнейшем, с началом боевых действий на Донбассе. Сейчас занимаемся гражданско-военным сотрудничеством в районе проведения Операции объединенных сил, в частности, доставкой международной гуманитарной помощи населению Донецкой и Луганской областей. Это продукты питания, предметы первой необходимости, одежда, обувь. Уделяем внимание военно-патриотическому воспитанию. Наладили контакты с местными органами власти. Одним словом, то, чему научила миротворческая миссия, востребовано здесь, дома...

В нынешний День миротворцев Виктор снова будет на Донбассе — уехал туда с товарищами. Но обязательно вспомнит и боевых друзей, с которыми преодолевал тяготы, терпел лишения, испытывал чувства победы, переживал боль утрат.

— Бывая на Востоке, наглядно осознаешь, какие глубокие раны оставляет война, к каким болезненным физическим и моральным травмам приводит. Гибель мирного населения, сломанные судьбы, разрушенные семьи, брошенные дома... Но рано или поздно войны заканчиваются... Верим, что нашей долгожданной победой завершится и эта... И тогда предстоит все восстанавливать, с новыми силами строить заново... Так что миротворцам на их век работы дома хватит...

Косовская Митровица. Удар приняли на себя наши полицейские. Фото: из архива В. Голумбивского

Случай: Стоп! Мины!

Жизнь миротворца — не только суровая служба дни и ночи. Памятным эпизодом поделился украинец, служивший в Африке:

— Нашей группе предстояло выдвинуться в горный населенный пункт Хейбан. Огромные территории в той местности после войны остались заминированными. Меры предосторожности оговариваются миссией ООН, и они очень жесткие. Вплоть до того, что, если возникнет необходимость остановиться по нужде, никто от автомобилей не отходит, так как вдоль обочин тоже можно подорваться. ...И вот ситуация. Через несколько часов движения по пересеченной местности колонна притормаживает. Чтобы люди тут же, между машинами (безопасность приоритетнее правил приличия), справили малую нужду. Но не успели выйти, как навстречу из-за поворота появляется чернокожая женщина с детьми.

— Наверное, впервые в жизни увидев белых пришельцев, аборигены с громкими воплями бросились врассыпную прямиком по минному полю, — продолжает собеседник. — Мы же застыли в ожидании худшего — что вот-вот грохнет взрыв... И просидели, боясь дышать, несколько долгих минут, показавшихся целой вечностью, пока женщина и дети не скрылись из виду... Просто чудо, что никто не подорвался...

Когда убедились, что пострадавших нет, в туалет уже всем расхотелось – от слова вообще. Оставшийся путь проделали без остановок, напрочь забыв об "основном инстинкте". А говорят, природу не обманешь. Да запросто...

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Справочно: только цифры

Начиная с 1992 года в международных операциях по поддержанию мира и безопасности было задействовано, в общей сложности, свыше 44 тысяч украинских военнослужащих. 54 погибли. Больше всего прошли Ирак (1629 человек), бывшую Югославию (753), Сьерра-Леоне (680) и Ливан (657). В настоящее время около 340 наших военных представлены в 8 миротворческих миссиях в 6 странах и районе Абьей (спорная территория на границе Северного и Южного Судана). Самый крупный контингент — 250 человек — служит в составе Миссии ООН в Демократической Республике Конго (18-й отдельный вертолетный отряд).

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