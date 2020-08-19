Ко Дню Независимости канал "Украина" готовит праздничный эфир

24 августа зрителей ждет праздничный выпуск развлекательного шоу "Ранок з Україною", спецпрограмирование новостей "Сегодня", премьера захватывающего сериала, грандиозное музыкальное шоу "З Днем народження, Україно!", праздничный концерт "Музична платформа. Українська пісня. Львів 2020" и концерт-благодарности "День Незалежності з Океаном Ельзи".

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Праздничный марафон поздравлений на канале "Украина" начнет программа "Ранок з Україною". В 07.00 выйдет праздничный выпуск, посвященный Дню Рождению страны. Ведущие проекта Григорий Герман, Мария Мельник, Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич отправятся Украиной, чтобы рассказать и показать удивительные уголки нашей родины. Также в выпуске зрители узнают неизвестные ранее факты об украинских городах, услышат истории, которыми гордится вся страна, и вместе с ведущими отправятся на интервью со звездами.

Далее эстафету праздничного эфира продолжат новости "Сегодня". 24 августа информационная студия "Сегодня" расположится у подножия монумента "Родина-мать". Отсюда в 09.30 утренний эфир начнет Марина Кухар и Виталий Школьный, в 15.00 их сменят ведущие Анна Панова и Максим Сикора, итоговый выпуск в 19.00 проведет Елена Кот в компании ведущего Игоря Пупкова. Также команды ведущих "Сегодня" и канала "Украина24" поздравят зрителей трогательным исполнением гимна под музыкальное сопровождение Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Украины. Традиционно в День Независимости новости "Сегодня" в прямом эфире отметят собственной наградой "Герои. Сегодня" украинцев, поступки которых поразили самопожертвованием и смелостью.

В 14.10 канал покажет захватывающую премьеру сериала "Незабытая" (производство компании "Фильмстрим" и Vileton Films), в центре которого история любви двух девушек, которые влюбившись в одного человека, превратились из близких друг другу людей в заклятых врагов.

В 20.00 канал подарит зрителям грандиозное музыкальное шоу "З Днем народження, Україно!". По замыслу режиссера-постановщика Елены Коляденко, все артисты выступят на разных площадках – в красивейших и знаковых для Украины местах. Масштабы концерта впечатляют: звезды споют на 19 различных локациях по всей Украине – от Львова до Харькова. Концерт пройдет в формате видео-путешествий Украиной, гидами в ней будут популярные отечественные артисты. Так, зрители увидят выступление Оли Поляковой на Житнем рынке, Тины Кароль в киевском метро, ​​DZIDZIO на центральной площади Львова, Олега Винника на колесе, Веры Брежневой и MONATIK на пляже, NK I Настя Каменских на стеклянном мосту и других популярных артистов.

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В 22.00 канал "Украина" порадует еще одним непревзойденным концертом – "Музична платформа. Українська пісня. Львів 2020". Съемки которого проходили на сцене Львовской Национальной оперы Украины без зрителей. На концерте споют популярные украинские исполнители: Злата Огневич, Ирина Федишин, Арсен Мирзоян, Gena VITER, TAYANNA, Артем Пивоваров, Ivan NAVI, Мята, JERRY HEIL, группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" и другие.

Праздничный эфир канала "Украина" завершится в 23.00 трансляцией концерта "День Незалежності з Океаном Ельзи", который пройдет в формате благодарности настоящим Героям нашего времени – военным, врачам, ветеранам, пожарным, волонтерам, которые ежедневно своими делами доказывают, что такое любовь к своей стране. Зрители будут иметь прекрасную возможность насладиться любимыми хитами самой известной украинской группы и премьерой новых.

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