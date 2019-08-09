Ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства"

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Как создавались изменения в Украине на протяжении 2014-2019 годов? Какие ожидания украинцев не осуществились, а какие достижения стали настолько обыденной частью нашей жизни, что мы часто даже не замечаем их? Понимает житель постмайданной Украины, чего удалось избежать, когда государство после революции достоинства избрала новый курс? Кто и какой ценой смог удержать от коллапса экономику и социальную сферу в условиях военной агрессии, потери территорий и внутриполитической нестабильности? Ответы на эти вопросы и был призван найти новый социальный проект от известного украинского продакшна "ТТВ-Студия".

Съемки проекта "Украина: эволюция достоинства" продолжались в течение 2018-2019 годов Фильм построен на приеме сравнения: каждый из пяти основных эпизодов ленты — это заочный "диалог" между жителем Украины и жителем территорий, оставшихся в политической, военной, экономической и культурной орбите бывшей империи – известной как "русский мир".

Для воплощения замысла авторам ленты удалось посетить и, главное, снять истории жизни в Армении, Кыргызстане, Приднестровье и России. Практически везде это было непросто. Скажем, в непризнанном Приднестровье съемочная группа оставляла салон автомобиля только в определенных, защищенных от постороннего глаза местах. Но даже такая осторожность не давала гарантии избежать проблем со спецслужбами, включая депортацию и конфискацией отснятого материала. Немало эпизодов оператору-постановщику Виктору Левчуку приходилось снимать практически в режиме скрытой камеры.

Еще одна сюжетная линия — реконструкция работы тех, на кого после Майдана легла вся ответственность за будущее ограбленной страны. События того времени эксклюзивно комментирует руководитель тогдашнего центра принятия решений — Кабинета министров, глава двух постмайданных правительств Арсений Яценюк.

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Как удалось восстановить контроль над ситуацией, обеспечить финансирование армии, сдержала агрессора, не допустить разрухи и гиперинфляции? Почему после двух сверхтяжелых лет Украине удалось выйти на экономический рост? Обо всем этом авторы спрашивали у Арсения Яценюка, а также нынешнего главы правительства, а в 2014 году — вице-премьер-министра, министра регионального развития Владимир Гройсман, и.о. президента Украины, а впоследствии — секретаря СНБО Александра Турчинова, нынешнего министра образования и науки Лилии Гриневич, министра финансов в 2014-2016 годах Наталии Яресько.

"ТТВ-Студия" уже десять лет производит для украинского телерынка публицистические и документальные фильмы. В активе компании ленты, посвященные событиям и вызовам новой украинской истории: "Украина. 100 дней над пропастью "(2018)," Одесская трагедия "(2016 г.), "2 мая. Без мифов "(2015).

Режиссер фильма — Елизавета Татаринова, которая как корреспондент, продюсер и сценарист сотрудничала с ведущими телеканалами Украины и Германии, освещала для европейских СМИ выдающиеся украинские события от Оранжевой революции до аннексии Крыма и войны на востоке Украины.

Оператор-постановщик картины – Виктор Левчук, обладатель премии Emmy Award за фильм "Беслан" (Нью-Йорк, 2005 год).

Смотрите премьеру документального фильма "Украина: Эволюция достоинства" в эфире телеканала "Украина" в пятницу, 23 августа, в 22.00.

Напомним, что телеканал "Украина" и Star Media готовят новый фильм "Ты только верь".

Добавим, актриса и телеведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик сыграет одну из центральных ролей в детективе телеканала "Украина" и латвийской медиакомпании Helio Media – сериале "Маркус".

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