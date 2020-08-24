Ко Дню Независимости Украины Google создал новый дудл

Компания Google в честь празднования Дня Независимости Украины создала новый дудл. Он содержит изображения подсолнухов, васильков и сине-желтого флага.

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Напомним, День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины.

Ранее мы сообщали, что Украину с 29-й годовщиной независимости поздравили президенты США, Франции, Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии и других стран, а также Папа Франциск и Королева Елизавета II. В поздравлениях большинство стран обещали Украине свою поддержку.

А посольство Соединенных Штатов в Украине разместило необычное поздравление для украинцев в связи с Днем Независимости. Они сыграли версию известной украинской песни в стиле не менее известного американского ретрошлягера.

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Напомним, 24 августа спокойствие украинцев и порядок будут охранять 4,5 тыс. силовиков.

А как главный государственный праздник страны проходил в прошлом году, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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