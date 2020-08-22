Ко Дню Украинца новости "Сегодня" рассказали о людях необычных профессий

Как работается трубачу из Львова и трубочисту из Мукачево

22 августа стало еще одним праздничным днем календаря благодаря новостям "Сегодня" на канале "Украина 24" – Днем Украинца, который журналисты учредили год назад. В сегодняшнем выпуске героями дня стали трубач из Львова и трубочист из Мукачево. Журналисты "Сегодня" рассказали, как они проводят свой день.

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"Дважды в неделю пан Ярослав со Львовской ратуши приветствует горожан мелодией города", – говорится в сюжете.

Мужчина уже на протяжении 9 лет работает трубачом, с самого введения должности.

"Из окна, когда играю, слышатся аплодисменты, уже даже есть фанаты, один из них приносит копченую рыбу", - рассказывает Ярослав.

В то же время работа трубача неоплачиваемая, поэтому он работает в ресторане, где развлекает мелодиями посетителей, которым также измеряет температуру перед входом в заведение в связи с коронавирусом.

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Еще один герой сюжета – Берталон Товт, известный на все Закарпатье как любимый и единственный трубочист Мукачево. Он в течение 46 лет в специальной форме чистит дымоходы этого города, начиная с 6 утра.

Мужчина смеется, что знает все дымоходы Мукачево, кроме новостроек, – там услугами трубочиста не пользуются.

Сейчас Берталону 71 год и он полгода назад ушел на пенсию из-за здоровья. А когда скучает по работе – надевает униформу и гуляет центром Мукачево, где ему даже установили памятник.

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