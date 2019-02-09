Ко Дню всех влюбленных: самые известные криминальные семейные пары в Украине

Супруги, пойманные копами, почти никогда не сдают друг друга, а берут вину на себя

Фото: Pixabay

Ко Дню всех влюбленных: самые известные криминальные семейные пары в Украине Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/812/073/5c58120731840.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/812/073/5c58120731840.jpg 2019-02-09T07:00:00+02:00 Украина Супруги, пойманные копами, почти никогда не сдают друг друга, а берут вину на себя

В преддверии Дня всех влюбленных в полиции рассказали "Сегодня" о самых запомнившихся семейных парах Украины, которые стали фигурантами уголовных сводок. В "послужном" списке таких дуэтов — кражи, в том числе и квартирные, сутенерство, ограбления и торговля наркотиками.

Одно из свежих задержаний семейного "подряда" произошло во Львове — здесь пенсионерская чета наладила... торговлю метадоном (синтетический наркотик) в особо крупных размерах. Как уточняют копы, пара, несмотря на почтенный возраст, была очень предусмотрительной — пользовались разными автомобильными номерами, постоянно меняли сим-карты мобильных операторов. При обыске полицейские обнаружили у них метадон и несколько десятков тысяч гривен. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.

Месть работодателю

Еще один примечательный семейный дуэт в прошлом году орудовал в Николаеве. Как сообщили в пресс-службе николаевской облполиции, эта семья устроилась работать прислугой в дом местного депутата, но их не устроили ни условия работы, ни зарплата. Поэтому они выкрали у работодателя охотничье ружье и патроны, кофеварку, телевизор, компьютер, постельное белье и даже столовые приборы. Все это загрузили в джип депутата, протаранили им ворота гаража и скрылись. Увы, грабеж не задался — по дороге авто перевернулось, и парочка продала машину первому встречному за 10 тыс. грн. Копы задержали семейный подряд в Херсоне спустя несколько часов после ограбления. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Улов на полмиллиона

Еще одни Бонни и Клайд по-украински орудовали в Чернигове. Семья домушников из Харькова обчистила квартиры в Чернигове минимум на 500 тыс. грн! По данным облглавка полиции, квартирными кражами эта семья промышляла, чтобы добыть деньги себе на наркотики. Также выяснилось, что в 2017-м эти воры уже задерживались полицией за квартирную кражу в Славутиче Киевской области, но по решению суда были отпущены под залог. Как уточнили в полиции, муж с женой продолжили свое уголовное ремесло. Теперь им грозит до 6 лет тюрьмы.

Чуть больше грозит семейной паре, которая в прошлом году в столице организовала бордель, ставший для них бизнесом. По подсчетам киевских полицейских, секс-притон приносил сутенерам каждый месяц около 120 тыс. грн.

"В состав преступной группы вошли 27-летний мужчина и его 24-летняя жена, а также их 27-летняя соучастница. Они сняли две квартиры на проспекте Мира и улице Маяковского в столице, где проститутки обслуживали клиентов за вознаграждение", — заявили в полиции.

И добавили, что преступная троица задержана, им грозит до 7 лет тюрьмы.

Взять вину на себя

В полиции, рассказывая о таких семейных подрядах, указывают на интересный момент — такие пары после задержания очень редко сдают подельников.

"Как правило, такие пары после задержания выгораживают друг друга. Чувства дают о себе знать, и зачастую мужчина, каким бы он ни был асоциальным, пытается взять вину на себя, выгораживая свою половинку", — рассказал нам один из руководителей блока криминальной полиции Сергей Волков.

Сарафаны и деньги

Семейные подряды, которые идут на дело, время от времени задерживают во многих странах. Например, с виду приличную пару задержали копы города Аксу (Казахстан), когда те обворовали магазин детских вещей.

"Женщина отвлекала внимание продавцов своими расспросами о товарах, а в это время ее муж похитил детские шорты, майки, куртку и джинсовый сарафан", — сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

Впрочем, не обходится и без курьезов. Несколько лет назад в Тверской области РФ кассир заявила полицейским, что ее на рабочем месте ограбил неизвестный. Просмотрев запись видеокамер, те увидели, что женщина отдала деньги своему мужу, а ограбление было инсценировкой.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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