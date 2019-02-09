Ко Дню всех влюбленных: самые известные криминальные семейные пары в Украине
Супруги, пойманные копами, почти никогда не сдают друг друга, а берут вину на себя
В преддверии Дня всех влюбленных в полиции рассказали "Сегодня" о самых запомнившихся семейных парах Украины, которые стали фигурантами уголовных сводок. В "послужном" списке таких дуэтов — кражи, в том числе и квартирные, сутенерство, ограбления и торговля наркотиками.
Одно из свежих задержаний семейного "подряда" произошло во Львове — здесь пенсионерская чета наладила... торговлю метадоном (синтетический наркотик) в особо крупных размерах. Как уточняют копы, пара, несмотря на почтенный возраст, была очень предусмотрительной — пользовались разными автомобильными номерами, постоянно меняли сим-карты мобильных операторов. При обыске полицейские обнаружили у них метадон и несколько десятков тысяч гривен. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.
Месть работодателю
Еще один примечательный семейный дуэт в прошлом году орудовал в Николаеве. Как сообщили в пресс-службе николаевской облполиции, эта семья устроилась работать прислугой в дом местного депутата, но их не устроили ни условия работы, ни зарплата. Поэтому они выкрали у работодателя охотничье ружье и патроны, кофеварку, телевизор, компьютер, постельное белье и даже столовые приборы. Все это загрузили в джип депутата, протаранили им ворота гаража и скрылись. Увы, грабеж не задался — по дороге авто перевернулось, и парочка продала машину первому встречному за 10 тыс. грн. Копы задержали семейный подряд в Херсоне спустя несколько часов после ограбления. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Улов на полмиллиона
Еще одни Бонни и Клайд по-украински орудовали в Чернигове. Семья домушников из Харькова обчистила квартиры в Чернигове минимум на 500 тыс. грн! По данным облглавка полиции, квартирными кражами эта семья промышляла, чтобы добыть деньги себе на наркотики. Также выяснилось, что в 2017-м эти воры уже задерживались полицией за квартирную кражу в Славутиче Киевской области, но по решению суда были отпущены под залог. Как уточнили в полиции, муж с женой продолжили свое уголовное ремесло. Теперь им грозит до 6 лет тюрьмы.
Чуть больше грозит семейной паре, которая в прошлом году в столице организовала бордель, ставший для них бизнесом. По подсчетам киевских полицейских, секс-притон приносил сутенерам каждый месяц около 120 тыс. грн.
"В состав преступной группы вошли 27-летний мужчина и его 24-летняя жена, а также их 27-летняя соучастница. Они сняли две квартиры на проспекте Мира и улице Маяковского в столице, где проститутки обслуживали клиентов за вознаграждение", — заявили в полиции.
И добавили, что преступная троица задержана, им грозит до 7 лет тюрьмы.
Взять вину на себя
В полиции, рассказывая о таких семейных подрядах, указывают на интересный момент — такие пары после задержания очень редко сдают подельников.
"Как правило, такие пары после задержания выгораживают друг друга. Чувства дают о себе знать, и зачастую мужчина, каким бы он ни был асоциальным, пытается взять вину на себя, выгораживая свою половинку", — рассказал нам один из руководителей блока криминальной полиции Сергей Волков.
Сарафаны и деньги
Семейные подряды, которые идут на дело, время от времени задерживают во многих странах. Например, с виду приличную пару задержали копы города Аксу (Казахстан), когда те обворовали магазин детских вещей.
"Женщина отвлекала внимание продавцов своими расспросами о товарах, а в это время ее муж похитил детские шорты, майки, куртку и джинсовый сарафан", — сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
Впрочем, не обходится и без курьезов. Несколько лет назад в Тверской области РФ кассир заявила полицейским, что ее на рабочем месте ограбил неизвестный. Просмотрев запись видеокамер, те увидели, что женщина отдала деньги своему мужу, а ограбление было инсценировкой.
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