Коболев рассказал, что может позитивно повлиять на цену газа

С рынка природного газа между нами и населением нужно убрать ненужных посредников. Это источник коррупции и черная дыра, которая высмактывает деньги

Убрав с рынка природного газа ненужных посредников между "Нафтогазом" и населением, этот рынок станет намного чище и, возможно, это позитивно повлияет на те же цены на газ для населения. Об этом журналистам после круглого стола "Энергетическая безопасность Украины: домашняя работа или продукт международного сотрудничества?" в Верховной Раде заявил председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

На вопрос о том, готов ли НАК "Нафтогаз" к отопительному сезону, Андрей Коболев ответил: "К отопительному сезону готовы. В хранилищах уже больше 15 млрд кубометров газа. Объемы растут. По запасам мы выйдем приблизительно на такой же уровень, на который мы вышли в прошлом году".

В то же время председатель "Нафтогаза" не стал отвечать на вопрос, на сколько в самое ближайшее время могут повыситься цены на газ для населения.

"Цену на природный газ комментировать не могу, потому что это полномочия правительства Украины, которое именно в данный момент ведет переговоры с МВФ. В переговорах по цене на газ НАК "Нафтогаз" участия не принимает. Наша позиция немного другая. Она состоит в том, что с рынка природного газа между нами и населением нужно убрать ненужных посредников. Это источник коррупции и это черная дыра, которая высмактывает как деньги, так и газ с рынка, с "Нафтогаза" и госбюджета. Убрав это рынок станет намного чище и возможно это позитивно повлияет на те же цены для населения".

Как известно, повышение цен на газ для населения до рыночного уровня – это требование МВФ. Миссия Фонда работает в Украине с 6 по 19 сентября, после чего станет известно, получит ли Украина очередной транш кредита.

Министр социально политики Андрей Рева заявил, что у Украины перед МВФ остается приблизительно 15 невыполненных условий, в том числе и цены на газ.

Премьер-министр Владимир Гройсман на днях заявил, что Украина полностью готова к отопительному сезону, а ответственность за его своевременный старт несут муниципалитеты.