Кочевые дожди и скачки температуры от +14 до +24: какой будет погода в начале недели

В ближайшие дни погода ожидается переменчивой – дожди будут перемещаться почти по всей Украине, а на улице будет и свежо, и тепло

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Начало недели будет теплым, но местами дожди. Сентябрь попрощается мокрой погодой, а октябрь придет в Украину с потеплением. Хотя стоит отметить температурные перепады – от 14 до 24 градусов в разные дни. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в понедельник, 30 сентября, дожди пройдут в западных, северных и центральных областях. На остальной территории страны сухо. Температура воздуха от 18 до 24 градусов тепла. В то же время синоптики предупреждают о сильном ветре на западе 15-20 м/с, на высокогорье Карпат – 25-30 м/с.

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Во вторник, 1 октября, дожди переместятся с запада на восток и немного похолодает. В западных, восточных, и некоторых центральных областях 16-19 градусов, а в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях – всего 14-16 тепла.

В среду, 2 октября, снова температура воздуха подпрыгнет и по всей территории страны составит 19-24 градуса. Осадков в этот день не прогнозируется вообще.

Как сообщали новости "Сегодня", прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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