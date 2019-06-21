Кочующие дожди и адская жара: какой будет погода на выходных

Синоптики также предупреждают о высоком уровне пожарной опасности почти по всей стране

Фото: Сегодня

Сильная жара в Украине удержится и в ближайшие дни. На выходных синоптики обещают до +35 градусов, а дожди будут "кочевать" с запада на юг. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 22 июня, дожди с грозами ожидаются на всей территории западной Украины, а также непогода немного зацепит центр страны – мокро будет в Житомирской и Винницкой областях. В то же время температура воздуха в западных областях будет ниже всего – 25-27 градусов.

В северных и центральных областях, в том числе и в Киеве, везде сухо, солнечно и жарко – 30-33 градуса.

Жарче всего будет на востоке и юге страны – там до +35 и без осадков.

В воскресенье, 23 июня, мокрая погода будет не только на западе, дожди перекочуют во все южные области и Крым. В то же время температурный режим сохранится на уровне субботы –в западных областях в районе 25-27 тепла, на остальной территории Украины – 30-35 градусов.

Также синоптики предупреждают, что на выходных будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.

Отметим, недавно в Одесской области так разбушевалась непогода, что были массовые потопы: дождевая вода переливала через дамбы и затапливала дома местных жителей. Смотрите подробней в видеосюжете:

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