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Кочующие дожди с грозами и комфортная температура: какой будет погода на выходных

5 июля, 17:20

В ближайшие два дня погода будет кардинально меняться из-за кочующих дождей

Фото: Л. Грубник

В Украину снова возвращаются дожди, которые будут кочевать с востока на запад страны. В то же время температурный режим не поменяется и следует ожидать 6-7 июля в среднем комфортные 25 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 6 июля, в западных, центральных и северных областях осадков не ожидается, а температура воздуха составит 21-25 градусов. Ночью 10-14 тепла. В Киеве синоптики обещают 21-23 градуса и солнечную погоду.

На востоке также жарко не будет – 22-24 градуса, но везде пройдут дожди с грозами. Ночью 11-13 градусов.

Теплее всего будет на юге – до +28, но в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму – дожди с грозами.

Синоптики предупреждают, что 6 июля в южных и восточных областях местами – грозы и шквалы 15-20 м/с.

В воскресенье, 7 июля, дожди с грозами, а местами и сильные дожди, пройдут на западе, севере и в центре Украины. Немного повысится температура воздуха в центральных областях – до +28. В Киеве обещают грозу и 25-27 градусов.

А вот на востоке и юге страны будет солнечно и без осадков, а температура воздуха поднимется местами до +31.

Как сообщали новости "Сегодня", в последние дни непогода натворила бед в Николаевской и Днепропетровской областях. Без электроснабжения в регионе остался 41 населенный пункт. Особо сильный ветер ночью почувствовали жители Первомайска.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

Смотрите также в видеосюжете о рекордной июньской жаре в мире:


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Тег погода, дождь, синоптики, выходные, гроза

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Сегодня

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