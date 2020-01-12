Кодирование сигнала телеканалов: как не попасть на крючок мошенников

20 января состоится значимое событие для украинского медиарынка. 4 крупнейшие медиахолдинга: Медиа группа Украина, Старлайт Медиа, Интер Медиа Групп и 1 + 1 медиа закодируют свой сигнал. Смотреть телеканал "Украина" и другие телеканалы смогут те, кто имеет официальный договор с одним из двух операторов. Но в сети мошенники уже предлагают обойти эту кодировку – за 400 гривен.

Чем ближе отключение, тем больше недовольных, которые агитируют вместо новеньких ресиверов покупать японскую чудо-антенну. Ее уже окрестили "народной". Мол, настолько популярна, что за ней выстраиваются в очередь. Но главный "плюс" – эта тарелка закроет вопрос платного телевидения раз и навсегда.

"Самое главное, что есть в этой антенне – встроенный декодер зашифрованных каналов, поэтому и получается, что ТВ-каналы можно смотреть бесплатно. Так что никакой абонплаты! Не надо ежемесячно отдавать свои кровные телевизионщикам, просто смотришь каналы и все", – говорится в одном из объявлений.

Но, как говорят у нас: "есть одно но". Все эти антенны – незаконны, и декодировать сигнал они не смогут.

"На спутнике это будет поддерживаться исключительно на боксах, которые завезены в Украину, сертифицированы, проверены и одобрены всеми четырьмя медиагруппами. Других вариантов в спутнике – нет", – говорит Юрий Чередничок директор компании "XTRA TV".

К тому же, не стоит забывать и о безопасности. У официальных операторов, которых в Украине два: XTRA TV и VIASAT – защита персональных данных на высшем уровне. Чего не скажешь о японской антенне.

"Была выбрана бескарточная система защиты, она более защищенная, там несколько ступеней защиты. И есть варианты, что в случае форс-мажора еще усиливается", – говорит Валерия Ференчук, инженер систем условного доступа спутникового провайдера.

Поэтому поговорка "дешевая рыбка – плохая юшка" отражает всю суть японских устройств. Лучше один раз заплатить немного больше официальным операторам и не бояться, что вдруг любимые телеканалы исчезнут с ваших экранов.

Ранее сообщалось, что телеканал "Украина 24" начнет круглосуточное эфирное вещание на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе Oll.tv.

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