Кофе пил и книжки купил: как Зеленский по Полтаве гулял (фото)

Во время рабочей поездки в Полтавскую область, где президент Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет Ми-8МТВ-1 и дал нагоняй местному руководству СБУ , глава государства прогулялся по Полтаве, сообщает Офис президента на своей странице в Facebook.

Во время прогулки он пообщался с полтавчанами и посетил местный магазин-кофейню "Зміст", где продают все книжные новинки, изданные в Украине, и подают ароматного кофе. К тому же это заведение является примером социально ответственного бизнеса.

"Каждые 2 гривни по продаже кофе или чая и 5 гривен с любой проданной книги идут на социальные проекты, которые нам подают горожане. Мы уже собрали 400 тысяч гривен на различные проекты. Например, мы собирали на футбольную форму, спортивную площадку, скульптуры и многие другие креативные проекты от полтавчан. Для нас очень важна социальная ответственность", – рассказала сотрудница заведения Алиса Куценко.

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Зеленский попробовал кофе и купил несколько книжных новинок на подарки.

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"Чувствую, что это заведение с душой. Действительно – кафе с содержанием. Это молодежный проект, заряженный энергией. Хотелось бы больше таких проектов в Украине", – отметил он.

Напомним, во время визита в Полтавскую область Зеленский встретился с послами стран G7 и главой Представительства ЕС в Украине и обсудил вопросы дальнейшего курса Украины, заявив, что смена правительства никак не повлияет на приоритеты украинской политики .

Кроме того, он проинспектировал строительство дорог в Полтавской области:

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