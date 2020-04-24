Когда больница становится фронтом

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. COVID-19 заставил всю страну пересмотреть свое отношение к профессии врача и состоянию отечественной медицины в целом. На помощь, как обычно, приходят волонтеры и бизнес.

Второй месяц Украина живет в режиме чрезвычайной ситуации и карантина, просматривая ежедневные сводки МОЗ словно вести с поля боя. В этих условиях борьбы с пандемией самая большая нагрузка ложится на медиков. Именно они оказались под ударом из-за многолетнего слабого финансирования здравоохранения. А клонировать врачей мы еще не научились. Мировые СМИ полны сообщений о крупных благотворительных пожертвованиях больницам, модные бренды массово переходят на пошив масок и защитных костюмов для врачей.

По данным на 24 апреля, в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, пятая часть инфицированных — медики. На амбулаторном и стационарном лечении сейчас находятся 1458 медработников. Каждый день одна бригада врачей уходит на самоизоляцию. Медучреждения реально стали очагами инфекции и главная причина этой критичной ситуации – нехватка средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Поскольку произвести средства защиты очень непросто, есть ряд специальных требований, учесть которые могут только опытные поставщики.

Очевидно, что отечественной медицине не справиться без поддержки общества и бизнеса. И бизнес откликается. Понимая остроту проблемы, лидер страхового рынка Украины компания ARX передала 710 защитных костюмов Киевской городской больнице № 9 – одному из семи столичных медучреждений, принимающих больных с COVID-19. По рекомендации врачей ARX приобрела костюмы MIKROSAFE CA-506 фирмы DuPont Tyvek, которые соответствуют всем санитарным нормам и обеспечивают максимальный уровень защиты.

Также в ближайшее время планируется передать медикам защитные маски. Общая сумма благотворительной помощи составила 300 000 грн.

Как отметил председатель правления ARX Андрей Перетяжко, будучи социально ответственной, компания не могла остаться в стороне от борьбы с вирусом.

"Мы понимаем, как трудно врачам, их силы не беспредельны, а ответственность колоссальная. Поэтому было принято решение помочь там, где это нужнее всего, и предоставить медикам надлежащую защиту, которую они могут использовать прямо здесь и сейчас. Объединив усилия граждан, бизнеса и государства, мы обязательно справимся с болезнью", – добавляет Андрей Перетяжко.

Работать в кризис — это вызов, однако компания ARX с ним справляется. На удаленную работу переведено 80% сотрудников и все сервисы, компания продолжает обслуживать клиентов, поскольку страховая отрасль отнесена в разряд критически важных, которые не могут прекратить свою работу.

В офисах установлен режим дежурства и необходимая часть сотрудников находится на месте. Клиенты без проблем могут оформить страховки, сделать оплаты и урегулировать убытки как в офисах, так и дистанционно. ARX выполняет все свои обязательства, выплачивая клиентам каждый день порядка 4 млн гривен, отмечают в страховой компании.

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