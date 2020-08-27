Українська
$ 27,39
32,28
  1. Последние новости Украины

Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами

27 августа, 13:51

Александр Панченко Александр Панченко

В этом году осень быстро вступит в свою права, "подвинув" лето

Лето на исходе, на смену ему спешит осень. Причем в этом году осень действительно торопится вступить в свои права пораньше, "подарка" в виде еще одного летнего месяца в сентябре ждать не стоит.

Реклама

Сайт "Сегодня" выяснил, какой погоды ждать украинцам нынешней осенью, в этот непростой для многих високосный год.

Инфографика по данным народного синоптика Леонида Горбаня

Инфографика по данным народного синоптика Леонида Горбаня / Фото: Сегодня

Леонид Горбань: Осень начнется вовремя

Народный синоптик Леонид Горбань уже более 30 лет составляет подробные прогнозы погоды по старинной методике – используя так называемый Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположения Солнца и планет Солнечной системы. Народный синоптик неоднократно отмечал, что его расчеты в масштабах всей Украины являются оценочными и вероятность их исполнения около 75%. Но будет верной общая тенденция: похолодание или потепление, возможность осадков.

Реклама

Более точный прогноз, с вероятностью исполнения свыше 95%, поддается расчету в пределах одной-двух соседних областей.

"Осень холодная и сырая: уже сентябрь, в отличие от предыдущих годов, окажется по-настоящему осенним, дождливым. В конце октября возможны заморозки, а во второй половине ноября – морозы. Но в начале октября после небольших дождей ждем 10 дней нежаркой, но сухой и приятной погоды", – кратко охарактеризовал наступающую осень Леонид Горбань.

Вера Балабух: Будут температурные аномалии

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух говорит, что осень в Украине традиционно делится на два примерно одинаковых периода: раннюю осень и позднюю осень.

"В сентябре и первой половине октября над Украиной формируется область высокого давления, это означает преимущественно солнечную, сухую и относительно теплую погоду, – рассказала нам Вера Балабух. – Вторая половина осени у нас – более зимняя, так как уже господствует область низкого давления, а это холода, дожди, порой заморозки и снег. Но нынешняя осень в Украине будет отличаться кратковременными периодами аномально высокой и аномально низкой для этого времени года температуры. Она может отклоняться от нормы на 15 градусов и более в ту или иную сторону.

Норма, напомню – 11-12 градусов тепла в среднем за климатический период: сентябрь, октябрь, ноябрь – в южных регионах и 9-10 – в северных. Причина аномалий – глобальное потепление и прогрев Мирового океана. Разница в температуре между быстро остывающей сушей и медленно остывающей водой порождает меридиональные воздушные потоки, которые и становятся причиной аномалий. Но точно предсказать время и место их появления современная наука пока не может".

Впрочем, Вера Балабух уточнила, что более значительные температурные аномалии ожидаются в северных, центральных и восточных областях Украины. А более "традиционной" осенняя погода должна быть на западе и юге страны. И напомнила, что 2019 год оказался в Украине самым теплым за всю 130-летнюю историю наблюдений.

А вот с осадками, по ее прогнозу, снова не сложится: в сентябре и октябре их будет меньше нормы. Причина этому – все то же глобальное потепление, причем не только у нас, а во всем Северном полушарии.

"Дефицит осадков придется на сентябрь и октябрь, как раз, когда идет посевная озимых культур, что может неблагоприятно сказаться на будущем урожае. К сожалению, эта проблема с каждым годом будет обостряться", – констатировала Вера Балабух.

Рассмотрим подробнее, какой, согласно расчетам Леонида Горбаня, может быть погода в каждом из трех осенних месяцев.

Погода в сентябре: три дня тепла и месяц холодных дождей

Реклама

Первые 3-5 дней сентября мы даже не заметим, что на календаре уже не август, а сентябрь: будет так же тепло и солнечно, как в конце лета, разве что солнце каждый день станет всходить на пару минут позже, а заходить на пару минут раньше. Днем ожидается 22-24 градуса тепла, ночью – 15-17 градусов.

Но уже 5-6 сентября начнется первая волна осенних дождей. Они будут небольшими, от 1-3 до 4-6 мм в сутки, но северо-восточные ветры приведут к резкому снижению температуры: до +15-16 градусов днем и 5-6 ночью. К концу первой декады дожди прекратятся, но не потеплеет. Зато и не похолодает. Но в середине второй декады Леонид Горбань прогнозирует вторую волну дождей. Она продлится 2-4 дня в зависимости от региона, дожди ожидаются в пределах 1-4 мм, а температура окажется примерно такой же, как и ранее (+15-16 градусов днем и 5-6 ночью).

Следующая неделя, с 16 по 22 сентября, – ясная и сухая. Но такая же прохладная, за исключением двух последних дней. Ожидается, что 21 сентября в Украину ворвется южный циклон, который принесет тепло, температура поднимется до +20-22 градусов, а в южных областях даже выше. Но увы, вместе с теплом придут и ливни: три-четыре дня осадков и уже с 24-25 сентября – резкое снижение температуры – до +8-10 градусов днем и +2-3 градуса ночью.

С прекращением дождей небо прояснится, а температура немного повысится – до +12-14 градусов днем и +4-6 ночью. Но конец сентября снова ожидается дождливым, выпадет 3-5 мм осадков.

Погода в октябре: большое бабье лето будет!

Зато начало второго осеннего месяца еще раз, уже последний в нынешнем году, побалует теплом. Потеплеет с середины первой декады: днем может быть +16-18 градусов, на юге даже выше, до +20. Но запасов тепла хватит ненадолго: "печка" начнет медленно остывать уже к 10 октября, и на Покров (14 октября), как и положено, станет прохладно, днем ниже 10 градусов тепла. Раньше на Покров, бывало, выпадал снег, также начинались сватанья, играли свадьбы. Но в этом году девичья просьба: "Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня – женишком" – в первой части не сбудется. На праздник возможны только сильные дожди, местами до 7 мм осадков. Дожди за 3-4 дня постепенно ослабеют, но и температура понизится до среднесуточной в пределах 3-5 градусов тепла. То есть ночью при прояснениях возможны даже заморозки, прежде всего в северных регионах.

Реклама

Конец октября и вовсе будет почти зимним: с 26-27 октября температура снизится до нуля, зарядят все усиливающиеся дожди. Они принесут нам холод, а 29-31 октября ожидаются даже ночные морозы до -3-5 градусов. В отдельных регионах, прежде всего на севере и востоке страны, возможны даже дожди со снегом и небольшой мокрый снег.

Погода в ноябре: не зима, но и не осень

Октябрьские холода продолжатся и в первых числах ноября. Так, 1-2 числа ожидается снег с дождем. После его прекращения страну накроют туманы, местами сильные. По-прежнему будет холодно, 3-5 градусов тепла, сыро, с 6 ноября снова задождит на 2-3 дня.

Затем осадки прекратятся, к концу первой декады прояснится, но ударят небольшие морозы, до -5 градусов. Вся вторая декада ожидается мрачной, пасмурной, пусть без осадков, но и без солнца. Немного потеплеет до +6-8 градусов днем и +1-3 ночью. Но уже в начале третьей декады снова похолодает почти до нуля, в северных и восточных областях возможны слабые морозы, -1-3 градуса, сопровождающиеся небольшим снегом и ветрами. К концу ноября погода станет почти совсем зимней, выглянет солнце, но осадков не ожидается.

О том, когда выпадет настоящий первый снег и каким будет начало новой зимы, – в следующих публикациях "Сегодня".

Тем временем август завершается температурной чересполосицей – то дождь, то солнце. Смотрите, как ливни затопили Киев 25 августа:

Видео: Киев Сейчас

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода температура снег тепло октябрь прогноз погоды осень заморозки сентябрь Леонид Горбань Вера Балабух

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в Париже
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в ПарижеПолитика
Египет уточнил новые правила въезда для украинцев
Египет уточнил новые правила въезда для украинцевПолитика
Бизнес попросил Зеленского не повышать минималку
Бизнес попросил Зеленского не повышать минималкуБизнес
На Буковине снова прошел
На Буковине снова прошел "карантинный" протест: люди перекрыли дорогуЗапад
Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской области
Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской областиОдесса
Украина может дать воду в Крым: у Зеленского отреагировали на идею Кравчука
Украина может дать воду в Крым: у Зеленского отреагировали на идею КравчукаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять