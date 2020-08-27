Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами

В этом году осень быстро вступит в свою права, "подвинув" лето

Лето на исходе, на смену ему спешит осень. Причем в этом году осень действительно торопится вступить в свои права пораньше, "подарка" в виде еще одного летнего месяца в сентябре ждать не стоит.

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Сайт "Сегодня" выяснил, какой погоды ждать украинцам нынешней осенью, в этот непростой для многих високосный год.

Инфографика по данным народного синоптика Леонида Горбаня / Фото: Сегодня

Леонид Горбань: Осень начнется вовремя

Народный синоптик Леонид Горбань уже более 30 лет составляет подробные прогнозы погоды по старинной методике – используя так называемый Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположения Солнца и планет Солнечной системы. Народный синоптик неоднократно отмечал, что его расчеты в масштабах всей Украины являются оценочными и вероятность их исполнения около 75%. Но будет верной общая тенденция: похолодание или потепление, возможность осадков.

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Более точный прогноз, с вероятностью исполнения свыше 95%, поддается расчету в пределах одной-двух соседних областей.

"Осень холодная и сырая: уже сентябрь, в отличие от предыдущих годов, окажется по-настоящему осенним, дождливым. В конце октября возможны заморозки, а во второй половине ноября – морозы. Но в начале октября после небольших дождей ждем 10 дней нежаркой, но сухой и приятной погоды", – кратко охарактеризовал наступающую осень Леонид Горбань.

Вера Балабух: Будут температурные аномалии

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух говорит, что осень в Украине традиционно делится на два примерно одинаковых периода: раннюю осень и позднюю осень.

"В сентябре и первой половине октября над Украиной формируется область высокого давления, это означает преимущественно солнечную, сухую и относительно теплую погоду, – рассказала нам Вера Балабух. – Вторая половина осени у нас – более зимняя, так как уже господствует область низкого давления, а это холода, дожди, порой заморозки и снег. Но нынешняя осень в Украине будет отличаться кратковременными периодами аномально высокой и аномально низкой для этого времени года температуры. Она может отклоняться от нормы на 15 градусов и более в ту или иную сторону. Норма, напомню – 11-12 градусов тепла в среднем за климатический период: сентябрь, октябрь, ноябрь – в южных регионах и 9-10 – в северных. Причина аномалий – глобальное потепление и прогрев Мирового океана. Разница в температуре между быстро остывающей сушей и медленно остывающей водой порождает меридиональные воздушные потоки, которые и становятся причиной аномалий. Но точно предсказать время и место их появления современная наука пока не может".

Впрочем, Вера Балабух уточнила, что более значительные температурные аномалии ожидаются в северных, центральных и восточных областях Украины. А более "традиционной" осенняя погода должна быть на западе и юге страны. И напомнила, что 2019 год оказался в Украине самым теплым за всю 130-летнюю историю наблюдений.

А вот с осадками, по ее прогнозу, снова не сложится: в сентябре и октябре их будет меньше нормы. Причина этому – все то же глобальное потепление, причем не только у нас, а во всем Северном полушарии.

"Дефицит осадков придется на сентябрь и октябрь, как раз, когда идет посевная озимых культур, что может неблагоприятно сказаться на будущем урожае. К сожалению, эта проблема с каждым годом будет обостряться", – констатировала Вера Балабух.

Рассмотрим подробнее, какой, согласно расчетам Леонида Горбаня, может быть погода в каждом из трех осенних месяцев.

Погода в сентябре: три дня тепла и месяц холодных дождей

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Первые 3-5 дней сентября мы даже не заметим, что на календаре уже не август, а сентябрь: будет так же тепло и солнечно, как в конце лета, разве что солнце каждый день станет всходить на пару минут позже, а заходить на пару минут раньше. Днем ожидается 22-24 градуса тепла, ночью – 15-17 градусов.

Но уже 5-6 сентября начнется первая волна осенних дождей. Они будут небольшими, от 1-3 до 4-6 мм в сутки, но северо-восточные ветры приведут к резкому снижению температуры: до +15-16 градусов днем и 5-6 ночью. К концу первой декады дожди прекратятся, но не потеплеет. Зато и не похолодает. Но в середине второй декады Леонид Горбань прогнозирует вторую волну дождей. Она продлится 2-4 дня в зависимости от региона, дожди ожидаются в пределах 1-4 мм, а температура окажется примерно такой же, как и ранее (+15-16 градусов днем и 5-6 ночью).

Следующая неделя, с 16 по 22 сентября, – ясная и сухая. Но такая же прохладная, за исключением двух последних дней. Ожидается, что 21 сентября в Украину ворвется южный циклон, который принесет тепло, температура поднимется до +20-22 градусов, а в южных областях даже выше. Но увы, вместе с теплом придут и ливни: три-четыре дня осадков и уже с 24-25 сентября – резкое снижение температуры – до +8-10 градусов днем и +2-3 градуса ночью.

С прекращением дождей небо прояснится, а температура немного повысится – до +12-14 градусов днем и +4-6 ночью. Но конец сентября снова ожидается дождливым, выпадет 3-5 мм осадков.

Погода в октябре: большое бабье лето будет!

Зато начало второго осеннего месяца еще раз, уже последний в нынешнем году, побалует теплом. Потеплеет с середины первой декады: днем может быть +16-18 градусов, на юге даже выше, до +20. Но запасов тепла хватит ненадолго: "печка" начнет медленно остывать уже к 10 октября, и на Покров (14 октября), как и положено, станет прохладно, днем ниже 10 градусов тепла. Раньше на Покров, бывало, выпадал снег, также начинались сватанья, играли свадьбы. Но в этом году девичья просьба: "Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня – женишком" – в первой части не сбудется. На праздник возможны только сильные дожди, местами до 7 мм осадков. Дожди за 3-4 дня постепенно ослабеют, но и температура понизится до среднесуточной в пределах 3-5 градусов тепла. То есть ночью при прояснениях возможны даже заморозки, прежде всего в северных регионах.

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Конец октября и вовсе будет почти зимним: с 26-27 октября температура снизится до нуля, зарядят все усиливающиеся дожди. Они принесут нам холод, а 29-31 октября ожидаются даже ночные морозы до -3-5 градусов. В отдельных регионах, прежде всего на севере и востоке страны, возможны даже дожди со снегом и небольшой мокрый снег.

Погода в ноябре: не зима, но и не осень

Октябрьские холода продолжатся и в первых числах ноября. Так, 1-2 числа ожидается снег с дождем. После его прекращения страну накроют туманы, местами сильные. По-прежнему будет холодно, 3-5 градусов тепла, сыро, с 6 ноября снова задождит на 2-3 дня.

Затем осадки прекратятся, к концу первой декады прояснится, но ударят небольшие морозы, до -5 градусов. Вся вторая декада ожидается мрачной, пасмурной, пусть без осадков, но и без солнца. Немного потеплеет до +6-8 градусов днем и +1-3 ночью. Но уже в начале третьей декады снова похолодает почти до нуля, в северных и восточных областях возможны слабые морозы, -1-3 градуса, сопровождающиеся небольшим снегом и ветрами. К концу ноября погода станет почти совсем зимней, выглянет солнце, но осадков не ожидается.

О том, когда выпадет настоящий первый снег и каким будет начало новой зимы, – в следующих публикациях "Сегодня".

Тем временем август завершается температурной чересполосицей – то дождь, то солнце. Смотрите, как ливни затопили Киев 25 августа:

Видео: Киев Сейчас

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