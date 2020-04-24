Когда можно отменять карантин: Комаровский назвал условие

Если результаты массовых тестов украинцев покажут достаточное большое количество людей с антителами к COVID-19, это станет достаточным основанием для отмены карантинных мер.
Об этом заявил известный украинский врач Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".
"Это будет очень мощным основанием для отмени карантинных мероприятий. Потому что на сегодня массовые исследования, которые проводят немцы, показывают, что почти 15% людей, которые слыхом не слыхивали про затрудненное дыхание, кашель и вообще никогда не были больными, имеют антитела к коронавирусу. И это говорит о том, что на самом деле истинная смертность популяции – не те 3%, которые нам озвучивают, а меньше в десятки раз. И например, недавно ребята из того же Гамбурга показывали, что у них летальность 0,3%. Это уже сопоставимо с гриппом. А если исследования начнутся массово, и начнут исследовать детей, молодежь по полной программе, то мы увидим что в Украине летальность может быть сопоставима, а может – и меньшей, чем при гриппе. И это говорит о том, что нам надо строжайшим образом менять политику", – заявил Евгений Комаровский.
По мнению известного украинского медика, в Украине следует применить различные карантинные меры к разным группам риска. В частности, считает врач, старшие люди должны находиться дома, в то время как в отношении молодежи карантин нужно ослабить.
"Должны быть самые суровые, драконовские меры по изоляции групп риска. Но все остальные – выходят, работают и вырабатывают коллективный иммунитет для того, чтобы защитить группы риска", – сказал Евгений Комаровский.
Ранее сообщалось, как Украина будет выходить из карантина.
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