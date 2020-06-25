Когда области обязаны ужесточать карантин: Степанов разъяснил условия

Критерии, по которым оценивается необходимость ужесточения карантина в той либо иной области, есть в постановлении правительства. Решение об ужесточении ограничений принимает региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом во время ежедневного брифинга о ситуации с коронавирусом в стране сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Один из критериев – тестирование. Если на протяжении трех дней показатель не соответствует критерию, который установлен в постановлении Кабинета министров, соответственно региональная Комиссия ТЭБ и ЧС должна собраться и определиться относительно усиления карантинных мероприятий", – сказал министр.

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Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что среди критериев, по которым будет оцениваться необходимость введения карантинных ограничений, остается заполненность коек, отведенных для госпитализации больных с коронавирусной болезнью. Также, по его словам, ввели новый индикатор.

"Это показатель динамики роста случаев инфицирования. Суммарный показатель количества случаев за эту неделю сравнивается с количеством случаев за предыдущую неделю. Если он превышает 10, тогда область должна применять ограничительные противоэпидемиологические мероприятия", - сказал главный санврач.

Ограничения теперь, по его словам, могут применяться не для всей области. Региональная комиссия может принимать решение и закрывать отдельные населенные пункты.

Напомним, за прошлые сутки, 24 июня, в стране подтвердили 994 новых случая инфицирования. Это новый антирекорд.

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