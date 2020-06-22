Когда откроют границы: Турция уже пускает украинцев, а с ЕС придется подождать

В Латвию и Литву могут въезжать из стран, где количество активных случаев заражения Covid-19 не превышает 25 и 15 человек на 100 тыс.

После жесткого локдауна, вызванного пандемией COVID-19, страны понемногу открывают свои границы. С 11 июня Турция начала пускать к себе украинцев, но с выборочным тестированием по прибытию за свой счет. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines уже включила Киев, Львов и Одессу в обновленный график полетов с 1 июля. С 15 июня международное авиасообщение возобновила и Украина. Но далеко не все страны готовы принимать украинцев прямо сейчас, особенно на фоне роста количества заболевших коронавирусом.

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На прошлой неделе четыре дня подряд в Украине фиксировали антирекорд по количеству инфицированных. Цифра приближалась к тысяче заболевших/сутки. По данным Минздрава, Украина уже в "красной" зоне стран с показателем более 40 заболевших на 100 тыс. человек (по состоянию на 17 июня). Даже в Италии показатель немного ниже. Границы Шенгена для украинцев закрыты до 1 июля. Сайт "Сегодня" разбирался, смогут ли украинцы воспользоваться безвизом в июле, если количество активных случаев заражения не снизится.

Куда уже можем лететь

В день, когда Украина официально возобновила международное авиасообщение, МИД обратился к украинцам с просьбой не выезжать за границу без крайней необходимости, а Минздрав обнародовал список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавируса. На 15 июня Украина еще не входила в "красную" зону 50 стран, в которых количество активных случаев заболеваемости COVID-19 превышало 40 человек на 100 тыс. населения. Но уже 17 июня (это последние доступные данные Минздрава) Украина замыкала список из 48 стран "красной" зоны.

Несмотря на это, с 15 июня украинцы могут свободно (без необходимости сидеть на карантине по приезду) лететь в США, Беларусь, Албанию, Ирландию и Сербию. Правда, в США и Ирландию нужна виза. На отдых в Турцию украинцы могут ехать с 11 июня. По информации Консульства Украины в Стамбуле, все въезжающие в страну должны будут пройти медобследование в аэропорту. При выявлении у человека симптомов COVID-19, ему сделают бесплатный тест. А с 1 июля, по предварительным договоренностям Киева и Анкары, Турция готова принимать украинцев даже без прохождения тестирования. Египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, которые объявлены чистой от COVID-19 и безопасной для людей зоной, откроются для украинцев с 1 июля.

Когда полетим по безвизу

Несмотря на возобновление Украиной международного авиасообщения с 15 июня (мы открыли свои границы для иностранцев, в том числе и для граждан ЕС, что было одним из условий открытия Шенгена для нас), свободно воспользоваться безвизом украинцы пока не могут. Границы ЕС для украинцев остаются закрытыми минимум до 1 июля.

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Еврокомиссия 11 июня обнародовала список условий открытия границ для граждан третьих стран:

1. Эпидемиологическая ситуация должна быть равна средней по ЕС или даже лучше по следующим критериям: количество новых инфицированных на 100 тыс. населения, их тенденция и меры, которые принимает страна для борьбы с COVID-19 (тестирование, отслеживание контактов, локализация и отчетность);

2. Страна должна гарантировать, что в транспорте и крупных пересадочных узлах соблюдается социальное дистанцирование и масочный режим. Аэропорты и авиакомпании должны соответствовать стандартам ICAO (Международной организации гражданской авиации). Также желательно, чтобы аэропорты страны не входили в "черный" список EASA (Европейского агентства по авиационной безопасности), куда не рекомендуется летать из-за высокого риска заражения коронавирусом.

К сожалению, украинские аэропорты в Киеве и Черновцах – в "черном" списке EASA. Да и количество активных случаев заражения COVID-19 в Украине в последние дни сильно возросло. Но в Еврокомиссии говорят, что опубликованный список условий будет корректироваться. К примеру, уже сейчас страны ЕС открывают свои границы для внутренних путешественников. Итальянцев, которые судя по таблице украинского Минздрава – в "красной" зоне, свободно пускают к себе другие европейские страны. Сама Италия 3 июня открылась для стран ЕС и Великобритании. Испания же продлила 14-дневный карантин для въезжающих до 1 июля, а Германия – запрет на поездки в страны за пределами Европы до 31 августа.

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На границе с Грецией, которая объявила об открытии границ, километровые очереди граждан Болгарии, Румынии и Сербии. К слову, сербы не в ЕС, но Афины разрешили им въезд в страну. Была информация, что Греция открывает свои границы и для Украины с обязательным бесплатным тестированием по прибытию и недельным карантином. Но, судя по сообщению на сайте аэропорта Афин, для граждан третьих стран действует запрет на въезд до 29 июня.

Принимать решение об открытии границ для третьих стран в ЕС будут ближе к 1 июля. Но, по словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, эпидемиологическая ситуация в каждой стране должна быть такой же или лучше, чем средняя по ЕС. Также авиакомпании и аэропорты страны должны будут детально отслеживать транзитных пассажиров, которые могут лететь из стран с плохой эпидемиологической ситуацией.

На пресс-конференции после виртуального саммита Восточного партнерства 18 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель работает над вопросом открытия границ для граждан третьих стран, но в детали вдаваться не стала. Тем временем европейские СМИ дают противоречивую информацию. Euobserver пишет о введении "паспортов COVID-19" для восточных соседей ЕС. Другие – о введении четкого коридора по количеству инфицированных на 100 тыс. населения. К примеру, в Латвию и Литву могут въезжать из стран, где количество активных случаев заражения COVID-19 не превышает 25 и 15 человек на 100 тыс. соответственно. Однако на уровне ЕС такое решение не принималось.

Где смотреть правила въезда

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В ЕС обещают, что к 1 июля обнародуют список требований и правил для въезда в Шенгенскую зону граждан третьих стран. Ну а для удобства Еврокомиссия запустила онлайн-платформу поддержки Re-open EU, где можно посмотреть правила въезда, и информацию о доступных транспортных и туристических услугах в странах-членах ЕС. Похожую онлайн-карту запустил украинский МИД.

Как сообщали новости "Сегодня", с 1 июля свои границы для украинцев также открывает Грузия:

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