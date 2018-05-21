Когда нужно пользоваться "черным списком" алиментщиков: юрист назвал три случая

Сегодня, 12:11

Должников по алиментам вносят в реестр Министерства юстиции

. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Украине 171 337 человек не выплачивают алименты больше полугода, хотя премьер-министр Владимир Гройсман предупредил, что неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания. Такие цифры публикует платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Список людей, которые не платят алименты, публикуется на сайте Министерства юстиции. Туда попадают родители, которые более 6 месяцев не платили алименты.

Должниками по алиментам обычно становятся мужчины, но в реестре есть и более 13 тысяч женщин, а это почти 8%. 

"В базе должников человека стоит проверять в трех случаях, если вы планируете строить совместные личные отношения, если вы сотрудничаете с этим человеком как с ФЛП, а также, если вы берете человека на работу", – отметил адвокат Олег Простибоженко.

Согласно закону об алиментах, который в 2018 году подписал президент Украины, должники, которые имеют задолженность по уплате алиментов, будут ограничены в праве выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, пользования огнестрельным оружием.

"Из четырех ограничений, которые были широко анонсированы Министерством юстиции, наиболее эффективным оказалось ограничения права выезда за пределы Украины. Оно применяется без каких-либо исключений, то есть даже если должник отправляется в командировку – это не станет льготой, и такое ограничение  будет применено. Наименее эффективны ограничения в праве управления автомобилем и владения оружием. Пока нет механизма, который бы позволял это контролировать", – добавляет Простибоженко.

Напомним, согласно новому закону, изменились и финансовые санкции за неуплату алиментов. В случае возникновения задолженности по вине плательщика алиментов, получатель алиментов имеет право требовать неустойку в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, однако сумма неустойки не должна превышать 100% размера основной задолженности.

Кроме того, Министерство юстиции планирует увеличить размер выплат и ввести уголовную ответственность для тех, кто уклоняется от общественно-полезных работ, а Верховная Рада уже приняла за основу законопроект о новых наказаниях для алиментщиков:
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Источник:

"Сегодня"

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