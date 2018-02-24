Когда распадется Россия и как "утилизируют" российских наемников: главные цитаты недели

Тымчук объяснил, что именно изменит новый закон в операции на Донбассе, а старшина ВДВ РФ эмоционально обратился к Путину, призвав российского президента "идти к жене"

Миссия президента России Владимира Путина, по мнению Ахмеда Закаева, состоит в развале РФ, российские наемники ЧВК на Донбассе, по словам знакомого с ситуацией "казака" – "бесправное мясо", которое приказано "утилизировать" в Сирии, а подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса, по мнению Тымчука, сделает операцию на Донбассе куда эффективнее, чем текущая АТО. Главные цитаты уходящей недели – в дайджесте "Сегодня".

Зачем России Крым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что расширение НАТО на Восток спровоцировало аннексию Россией Крыма и вторжение на Донбасс.

"Это стало, как я уже сказал, следствием той линии, которую выбрал НАТО. После того, как закончилась "холодная война", состоялось три волны расширения Альянса, и с каждой такой волной его военная инфраструктура приближалась все ближе и ближе к российским границам", – заявил Сергей Лавров.

Как известно, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, а страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Наемников с Донбасса "утилизируют" в Сирии

Один из "казаков", навещавший в госпитале раненых после разгрома в Сирии наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", рассказал, что в Кремле было принято решение об "утилизации" наемников ЧВК, среди которых было много воевавших на Донбассе.

"Я еще перед вводом войск в Сирию говорил, что было совещание в Кремле, где, по моим данным, было дано поручение [главе "Союза добровольцев Донбасса" Александру] Бородаю "утилизировать" ту массу людей", – рассказал "казак", добавив, что в целом боевики ЧВК – "бесправное мясо".

Ранее сообщалось, что потери ЧВК "Вагнер" в Сирии в ходе противостояния с силами контингента США составили от 215 до более 600 человек убитыми, кроме того, в Москву прилетели не меньше трех самолетов с ранеными наемниками. По неподтвержденной информации, среди военнослужащих США вследствие этого инцидента потерь нет.

Также сообщалось, эксперты уверены, что президент РФ Владимир Путин знал о возможных последствиях атаки на позиции с американскими военными, но умышленно послал наемников на смерть, преследуя свои цели.

Старшина ВДВ РФ: "Путин, ты врешь!"

Старшина Воздушно-десантных войск ВС России Асхаб Алибеков записал и распространил видеообращение, в котором обвинил президента РФ Владимира Путина во вранье об Украине и о том, что Россия не теряет в Украине своих солдат.

"Ты врешь, что в Украине наших солдат нету! Мы там умираем! Травишь наших солдат с украинским народом! Украинские братья – это наши братья. Если ты убьешь украинцев, следующий кто на очереди – белорусы? А потом кто? Татары?" – обратился к Путину Асхаб Алибеков, призвав президента РФ уйти из власти вместе со своей командой и "идти к жене".

Напомним, недавно кандидат в президенты России Григорий Явлинский потребовал от Путина отчитаться о массовой гибели россиян в Сирии.

Что будет на Донбассе вместо АТО

Согласно закону о реинтеграции Донбасса, который был подписан на этой неделе президентом Петром Порошенко, руководство операцией на Донбассе возьмет на себя не СБУ, как это было до сих пор, а непосредственно Генштаб ВСУ. Об этом рассказал народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Таким образом, отметил нардеп, операция станет чисто военным мероприятием, направленное на деоккупацию, освобождение Донбасса и прямую борьбу с агрессором.

"После этого будут качественные изменения. Ведь уже давно операция вышла за рамки антитеррористической, как это было в 2014 году, и стала общевойсковой. Соответственно, возлагать на генералов СБУ – которые имеют специфическое образование, специфические знания и навыки, – задачу по планированию и реализации операции с применением вооруженных сил, как минимум, некорректно. То есть сейчас, когда это будет напрямую, безо всяких согласований со структурой, которая предназначена для выполнения других целей – это будет намного более эффективно", – подчеркнул Дмитрий Тымчук.

Напомним, согласно законопроекту о реинтеграции Донбасса, режим антитеррористической операции на востоке Украины будет заменен на меры безопасности по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны.

Как будет разваливаться РФ

Председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев рассказал, что, по его мнению, сегодня мы наблюдаем медленную смерть "империи" в лице нынешней РФ, после чего начнется образование свободных государств на территории России.

"Первое, что Путин сделал с приходом к власти – денонсировал федеративный договор. Он разрушил новое государственное образование, которое возникло вследствие добровольного волеизъявления всех республик и народов, которые вошли в федерацию. В последующем Путин разделил Россию сначала на семь регионов, а сейчас – на девять. И вот по этим девяти регионам и разойдется эта территория. И произойдет это практически сразу", – рассказал Ахмед Закаев.

Закаев также отметил, что президент России Владимир Путин уже выполнил свою миссию по развалу советской империи и сделал невозможным ее восстановление – тем, что "поссорил Украину с Россией".