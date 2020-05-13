Когда снова ослабят карантин: Степанов назвал возможные даты

В Украине карантин был продлен до 22 мая, но первые ослабления начали действовать с 11 числа. В то же время новые смягчения ограничений могут вводиться примерно каждые 10 дней. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас есть четкий алгоритм по снятию наших ограничений. Есть показатели, это разные показатели, которые будут влиять на смягчение карантина. Также у нас по этим показателям есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем этого достичь. Контрольные даты, которые мы разработали для себя. Например, 22 мая, затем 1 июня, 11 и так далее. Я думаю, что уже на этой неделе, буквально сегодня-завтра, мы презентуем. Мы будем обращаться к правительству, чтоб было утверждено это соответствующим постановлением. Я считаю, что это должно быть утверждено как можно раньше, чтобы все понимали, при каких показателях мы можем снижать (смягчать карантин – ред.)", – сказал он.

Степанов добавил, что Минздрав настаивает на введении адаптивного карантина, потому что ситуация с коронавирусом в регионах разна: есть регионы, в которых больше больных, есть регионы, где их меньше. Также он обратил внимание на еще один важный показатель – способность больниц принимать больных и оказывать им помощь, другими словами – какая будет нагрузка на систему здравоохранения.

"На этой неделе мы уже очень четко представим план по всем этим показателям, и вы увидите, в какие сроки мы сможем делать ослабления (карантина – ред.) и при каких условиях", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что карантин будет продлен после 22 мая. Он уверен, что выход из карантина идет по плану и спешить не надо.

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