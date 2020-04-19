Когда закончится карантин и почему мы еще не скоро снимем маски

Если украинцы останутся дома на Пасху и майские праздники, то карантин начнут ослаблять

Украина уже более месяца на карантине. Сначала пик заболеваемости COVID-19 прогнозировали на 14-17 апреля. Однако Национальная академия наук Украины опубликовала новые данные. Когда Украина достигнет пика заболеваемости и когда начнут ослаблять карантин, узнавал сайт "Сегодня".

Когда коронавирус пойдет на спад

Карантин не ослабят 24 апреля, а продлят. Если раньше были прогнозы, что пик заболеваемости придется на середину апреля, то теперь его прогнозируют на начало мая.

Почему так? Украина 38 дней на карантине. Если бы границу перекрыли вместе с введением ограничений в стране, то мы бы уже достигли пика заболеваемости. Зная, что инкубационный период коронавируса 14 дней (в некоторых случаях 28 дней), а окончательно границу страна закрыла только 30 марта, то пик должен прийтись на конец апреля – начало мая.

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/ Фото: Сегодня

По расчетам Национальной академии наук, пик заболеваемости COVID-19 придется на 2-5 мая. А летальность достигнет максимума 3-8 мая. Это при условии, что карантин будет соблюдаться, а на Пасху и майские праздники люди останутся дома.

"Чтобы начали ослаблять карантин, надо пережить праздники, чтобы люди не пошли в церковь, не собирались на поминальные дни. Чтобы майские праздники прошли без большого количества больных. После 12 мая будет видно, пройдем ли мы спокойно этот период. Дальше будет можно думать об ослаблениях. С чего начинать? Школьников и студентов вряд ли пустят учиться, а транспорт нужно будет запускать, чтобы люди выходили на работу", – рассказала Алла Мироненко, вирусолог Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний.

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Источник "Сегодня" в органах власти рассказал, что карантин продлится до середины мая. Потом начнут ослаблять для тех, кто работает, чтобы окончательно не упала экономика. Но для людей в группе риска ограничения планируют оставить – это пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

По данным источника в Минздраве, карантин может продлиться вообще до конца мая.

"После Пасхи будем принимать решение по динамике роста заболеваемости. Есть вариант, что карантин может продлиться до конца мая", – рассказал наш собеседник.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал наброски плана правительства по выходу из карантина. По его графику, украинцы в начале мая-июня выйдут на работу, частично снимут ограничения с общественного транспорта. В начале июня-июля – возобновят работу общественного транспорта по новым правилам, разрешат посещать зоны отдыха, но тоже с ограничениями, ослабят режим самоизоляции для пожилых.

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Нам придется жить по новым правилам

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Эпидемия будет продолжаться не один-два месяца, а как как минимум год. Более того, вирусолог Алла Мироненко прогнозирует, что еще предстоит вторая волна заболеваемости, и она будет больше нынешней.

"Осенью будет вторая волна заболеваемости, на нее и придется пик. В масках и с дезинфицирующими средствами нам еще придется жить долго", – прогнозирует Мироненко.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Всему миру придется научиться жить в новых условиях. Транспорт могут запустить с ограничением по количеству пассажиров, в общественных местах придется и дальше носить маску.

"Чтобы все вышло из-под контроля, достаточно одного зараженного человека – и начнется новая волна заболеваемости. Война с эпидемией не закончится, пока не будет коллективного иммунитета. А на это уйдет 12-18 месяцев. Даже вакцина не появится раньше, чем через год – и Украина не получит ее в числе первых стран. Мы должны научиться жить с вирусом. Угроза не уйдет еще год, соответственно, мы должны быть готовы к гибким и быстрым изменениям. Предприниматели должны подготовить свои бизнес-процессы. Если мы не будем этого делать, мы потеряем много людей", – говорит инфекционист Вадим Аристов, директор Revival Institute for Future.

Может случиться так, что стране придется периодически вводить карантин. В Revival Institute for Future считают, что для Украины будет наиболее эффективная стратегия "пунктира". То есть некоторое время страна проводит в жестком карантине, потом выходит из него с некоторыми ограничениями и интенсивно работает. Как только заболеваемость возрастает и появляется риск, что может не хватить аппаратов искусственного дыхания, тогда опять все возвращаются на карантин.

Как сообщалось, ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что премьер Денис Шмыгаль дал команду каждому министерству проработать четкий план выхода страны из карантина.

Видео: Сегодня

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