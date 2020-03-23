Когда Украина вернется к прежней жизни: "Реальная политика с Евгением Киселевым"

- Есть ли шанс, что карантин закончится 3 апреля, как было запланировано?
- Каким может быть ужесточение карантинного режима?
- И когда страна сможет вернуться к прежней жизни?
Ответы на эти вопросы – в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым":
Напомним, в Украине с 24 марта Верховная Рада готовится объявить режим чрезвычайного положения по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса.
Режим чрезвычайного положения предусматривает закрытие всех рынков, торговых и развлекательных центров, театров, кинотеатров и музеев. Также запрещается проведение массовых мероприятий, останавливается работа общественного транспорта, а медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности.
Ранее решение о введении режима чрезвычайной ситуации было принято в Харьковской области. Такое же решение приняли и власти Тернопольской области, а также в Киеве, на территории Ивано-Франковской и Днепропетровской областей.
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