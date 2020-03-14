Когда украинцы массово будут искать работу: эксперты назвали сроки

Всплески активностей работодателей и соискателей в Украине в корне разнятся. Так, если большинство вакансий появляется в начале года, то украинцы предпочитают менять работу уже ближе к осени-зиме.
"Резюме более активно размещали как раз во второй половине года: сентябре-октябре. Возможно, сказывается завершение сезона отпусков, когда выдается возможность подвести промежуточные итоги и подумать, устраивает ли текущее место работы", — говорят аналитики hh.ua|grc.
Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble добавляет, что "общепринятые паузы" связаны с праздничными каникулами, отпускным сезоном. В нашей стране традиционно это: рождественские и майские праздники, июль-сентябрь. Сезонность соискателей обусловлена такими факторами:
- спецификой профессий и принятыми стандартами в сфере;
- периодами полугодовых/годовых оценок и пересмотром заработных плат;
- сезонностью бизнеса прошлого работодателя;
- выпуском из учебных заведений.
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Эксперт добавляет, что у целых кластеров профессий есть свои периоды переаттестаций, индустриальные правила, когда проходит оценка эффективности работ. Например, можно заметить, что доля ІТ-специалистов, которые поставляют услуги для аутсорс-направления, принимают решение сменить работу после оценки уровня их квалификации.
"Так, хороший главный бухгалтер вряд ли будет искать работу без значимых для этого причин, не закрыв год. Поэтому чаще на рынке труда их можно встретить в феврале-марте. Команды ІТ-специалистов чаще ищут новый проект после релиза. Количество молодых специалистов чаще возрастает с июня после окончаний всех сессий", — подытожила Огневая.
Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Давайте после праздников: когда лучше всего искать работу".
Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как нечестные работодатели обманывают искателей заработков. Подробности — в сюжете:
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