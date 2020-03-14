Когда украинцы массово будут искать работу: эксперты назвали сроки

Всплески активностей работодателей и соискателей в Украине в корне разнятся. Так, если большинство вакансий появляется в начале года, то украинцы предпочитают менять работу уже ближе к осени-зиме.

"Резюме более активно размещали как раз во второй половине года: сентябре-октябре. Возможно, сказывается завершение сезона отпусков, когда выдается возможность подвести промежуточные итоги и подумать, устраивает ли текущее место работы", — говорят аналитики hh.ua|grc.

Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble добавляет, что "общепринятые паузы" связаны с праздничными каникулами, отпускным сезоном. В нашей стране традиционно это: рождественские и майские праздники, июль-сентябрь. Сезонность соискателей обусловлена такими факторами:

спецификой профессий и принятыми стандартами в сфере;

периодами полугодовых/годовых оценок и пересмотром заработных плат;

сезонностью бизнеса прошлого работодателя;

выпуском из учебных заведений.

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Эксперт добавляет, что у целых кластеров профессий есть свои периоды переаттестаций, индустриальные правила, когда проходит оценка эффективности работ. Например, можно заметить, что доля ІТ-специалистов, которые поставляют услуги для аутсорс-направления, принимают решение сменить работу после оценки уровня их квалификации.

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"Так, хороший главный бухгалтер вряд ли будет искать работу без значимых для этого причин, не закрыв год. Поэтому чаще на рынке труда их можно встретить в феврале-марте. Команды ІТ-специалистов чаще ищут новый проект после релиза. Количество молодых специалистов чаще возрастает с июня после окончаний всех сессий", — подытожила Огневая.

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Давайте после праздников: когда лучше всего искать работу".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как нечестные работодатели обманывают искателей заработков. Подробности — в сюжете:

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