Двойное гражданство: готовы ли Украина и украинцы обсуждать вопрос

Министр иностранных дел Павел Климкин вновь инициировал дискуссию по сложному вопросу

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Двойное гражданство: готовы ли Украина и украинцы обсуждать вопрос Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ecf/f4a/5c7ecff4a75ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ecf/f4a/5c7ecff4a75ef.jpg 2019-03-06T07:22:00+02:00 Украина Министр иностранных дел Павел Климкин вновь инициировал дискуссию по сложному вопросу

Вопрос узаконивания двойного гражданства в Украине перманентно поднимался политиками, чиновниками, общественными деятелями, пожалуй, с момента обретения нашим государством независимости. Одни это делали с целью получения политических дивидендов. Другие – в рамках дискуссии, предлагая с помощью двойного гражданства решить те или иные текущие проблемы, с которыми сталкивалась Украина.

Как Украина защитила единое гражданство

В начале 90-х, еще до утверждения Конституции, вопрос двойного гражданства активно вбрасывался в общество пророссийскими силами. Позже его подняли на знамена коммунисты, прогрессивные социалисты и т.д.

При этом Конституция нашего государства четко определяет, что в Украине существует единое гражданство. То есть, чтобы узаконить двойное гражданство, необходимо изменение Конституции. Причем для внесения изменений в раздел, в который входит статья о едином гражданстве, выписана особая процедура. Законопроект об изменениях может быть подан не меньше чем двумя третями конституционного состава Верховной Рады, столько же голосов депутатов нужно получить для утверждения законопроекта. А после этого – еще утвердить изменения всенародным референдумом.

"Такой жесткий и сложный механизм был заложен как раз для того, чтобы в угоду политической конъюнктуре не менялись основы государственности, – рассказал сайту "Сегодня" руководитель Центра проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Петр Бурковский. –Собственно, норма о едином гражданстве была заложена в Конституцию в таком виде под впечатлением от того, что Россия пыталась сделать в Крыму в 1994-1995 годах, под впечатлением того, что она сделала в Приднестровье в 1990-1992 годах. Это был предохранитель, ответ на угрозы, которые несло с собой двойное гражданство".

После даже жесткого закрепления нормы в Основном законе на теме двойного гражданства по-прежнему время от времени спекулировали те или иные политические силы. К примеру, в 2004 году, перед президентскими выборами, узаконить двойное гражданство пообещал премьер Виктор Янукович. Однако далее политических лозунгов дело, понятно, не заходило, а законопроекты, регистрируемые адептами двойного гражданства, так и оставались исключительно проектами.

"За все время, пока я был в парламенте, этот вопрос никогда серьезно не рассматривался, – рассказал сайту "Сегодня" народный депутат III-VI созывов, член Конституционной комиссии Юрий Ключковский. – Какие-то законопроекты подавались, но они не доходили даже до уровня рассмотрения в комитетах".

Двойное гражданство "дозрело"?

Поднимается этот вопрос и сейчас. При том, что в условиях агрессии Российской Федерации, специфики гибридной войны, развязанной против Украины соседним государством, даже говорить о двойном гражданстве стало, вроде как, моветоном. Оно и не удивительно: латентная раздача РФ российских паспортов жителям Крыма, осуществлявшаяся еще задолго до оккупации полуострова, надо полагать, сыграла разрушительную роль в феврале 2014-го. Наверняка многие жители Крыма, которыми прикрывались "зеленые человечки" Путина, захватывая украинские госучреждения, на тот момент уже имели документ с двуглавым орлом.

Говоря юридическим языком, история с российскими паспортами в Крыму (равно как и недавно нашумевшая с венгерскими – в Закарпатье) – история не двойного гражданства, а второго. О юридических нюансах этих созвучных понятий мы не так давно подробно рассказывали.

Но, как бы там ни было, общество и политикум все же стараются не поднимать тему, несущую определенные риски для единства украинского народа и государства.Тем не менее есть и сторонники узаконивания двойного гражданства в Украине. Одним из наиболее последовательных является министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать. Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней. Те, кто имеет российские паспорта, пусть их сдают, все остальные – давайте разговаривать", – заявил глава МИД в октябре прошлого 2018 года во Львове.

Примерно те же слова он повторил и в этом году, в частности, не так давно на брифинге в Одессе.

"Я за то, чтобы мы ввели двойное гражданство. Но двойное гражданство со страной-агрессором должно быть при любых условиях исключено. Когда Россия вернет оккупированные Донбасс и Крым, возможно, мы к этому вернемся", – отметил министр.

Очевидно, что Павла Климкина крайне трудно заподозрить в отсутствии патриотизма. Так почему же он вновь и вновь поднимает эту контроверсийную тему?

"Я думаю, МИД просто ищет какие-то возможности решить вопросы с венграми, при этом не учитывая общеполитического контекста. Возможно, это попытка переложить ответственность на парламент или президента. Мне кажется, неудачная попытка", – полагает Петр Бурковский.

Лучше "не распыляться…"

И все же, может, Климкин прав? Общество созрело, как минимум, до того, чтобы обсудить тему двойного гражданства? Ведь на самом деле оно может решить целый ряд проблем – начиная от трений с Венгрией и заканчивая вопросами трудоустройства наших "заробитчан" в тех странах ЕС, с которыми Украина достигнет соответствующего соглашения. В рамках инициированной главой внешнеполитического ведомства дискуссии мы спросили мнение экспертов. Ответы в целом можно свести к одной фразе: решать нынешние текущие разногласия с западными соседями и проблемы "заробитчан" с помощью узаконивания двойного гражданства – все равно, что забивать гвозди микроскопом. Сложно, неэффективно и с непредсказуемыми последствиями.

"В приближенной перспективе ни у кого не хватит сил для реального воплощения идеи внедрения двойного гражданства. Если говорить языком реалий, это невозможно", – отметил Петр Бурковский.

По его словам, проблемы украинцев, проживающих и работающих на Западе должны решаться с помощью других механизмов.

"Если речь о тех, кто эмигрирует из Украины, то возникает вопрос, что они хотят от гражданства Украины, зачем им оно?– говорит Петр Бурковский. – Касательно же тех, кто работает за рубежом, но не прерывает связь с Украиной, возвращается сюда, пересылает деньги, то наше государство обязано вступать в переговоры с западными партнерами относительно легализации, защиты экономических и социальных прав наших граждан, работающих за рубежом. То есть тут надо решать проблемы с помощью не двойного гражданства, а совсем других механизмов", – отметил эксперт.

Еще более категоричен Юрий Ключковский. По его словам, нет ни одной причины, по которой Украина была бы хоть как-то заинтересована узаконить двойное гражданство.

"Когда мы ставим вопрос "нужно ли", необходимо видеть цель. Зачем Украине двойное гражданство? Я не вижу потребности в этом для государства, – отметил Юрий Ключковский. -Если кто-то хочет отречься от связи с государством – пожалуйста, мы никого не держим, чужой флаг в руки, идите и не возвращайтесь. Но если человек планирует вернуться, он должен иметь полноценную связь с государством, а не суррогат. Гражданство – это правовая связь с государством и соответственная политическая лояльность к государству. Вот скажите, если бы у нас было узаконено двойное гражданство, что бы мы делали сегодня с гражданами, имеющими двойное гражданство – украинское и российское?" – сказал Юрий Ключковский.

В свою очередь, народный депутат Александр Бригинец также против изменений Конституции по вопросу гражданства.По его мнению, этот вопрос со временем решится "эволюционным" путем.

"Я бы обратил внимание, что все граждане Евросоюза имеют практически двойное гражданство. Это гражданство собственно их государств и, можно сказать, гражданство ЕС. Потому что они имеют право на трудоустройство, проживание и так далее в государствах-членах Евросоюза. И, естественно, Украине проще всего решить вопросы с той же Венгрией или проблемы наших заробитчан в Польше, вступив в Европейский Союз", – отметил народный депутат.

По его словам, в этом случае каждый украинец будет иметь фактически двойное гражданство, то есть, с одной стороны, гражданство Украины, а с другой – все права и возможности, которые им предоставит членство Украины в ЕС.

"Поскольку сегодня и президент, и парламент, и общество выступают за быстрое продвижение в ЕС, думаю, не стоит распыляться на поиски каких-то других вариантов решения вопроса гражданства. А все усилия направить на евроинтеграцию Украины. И тогда вопрос двойного гражданства будет автоматически решен", – отметил Александр Бригинец.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.