Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогноз

Украинцам нужно потерпеть еще несколько дней - грядет похолодание

В воскресенье, 5 июля, ослабления жары ждать не стоит, погода в Украине в большинстве регионов "сбавит градусы" только через несколько дней.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook Наталка Диденко.

Синоптик прогнозирует, что в Киеве в последний день этой недели будет облачно," даже с локальными дождиками", с температурой около +28... +29 градусов.

"В понедельник-вторник жара снова возьмется за киевлян, днем +30 ...+ 32 градуса. На Ивана, 7-го июля, в Киеве хорошо польет! Но днем. Так что все любители ночных прыжков через костер, бросания венков и других видов купальских полуночных романтических соревнований могут делать это в сухую, даже звездную погоду", – сообщила она.

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А вот уже 8 июля, то есть в ближайшую среду, температура воздуха, если верить Диденко, "спустится по градусной горке" до + 23... + 25 градусов.

Сайт "Gismeteo" также показывает резкое снижение температуры 8 числа. Затем, с пятницы и на грядущих выходных, она снова поднимется до "тридцатки", но уже с понедельника снова опустится +23... +24, поскольку ждут сильные дожди.

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Пока же в это воскресенье в Украине будет по-прежнему жарко. На востоке, юге и в большинстве центральных областей +30... +35, местами +36... +39 градусов. На западе и севере ожидается от 25 до 30 градусов, в Карпатах местами +12... +19.

Преобладать будет сухая погода, лишь в Черновицкой, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях пройдут отдельные грозовые дожди.

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"Ослабление жары на юге Украины ожидается 8 июля, на востоке – с 9 июля", – уточнила синоптик.

Напомним, что июнь 2020 года в Киеве вошел в первую десятку самых жарких за 140 лет. А в июле Укргидрометцентр обещает новые аномалии.

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