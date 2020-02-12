Когда в Украине наладится погода: синоптики дали детальный прогноз

До конца февраля во всех регионах Украины еще будут идти дожди

/ Фото: Pixabay

Погода в Украине в феврале и в начале марта будет значительно отличаться. Так, по прогнозу синоптиков, заливать дождями и немного морозить будет даже в первых числах весны. Зато уже к 10 марта воздух в отдельных регионах прогреется до плюс 17 градусов.

Февраль в Украине откровенно не задался: до конца месяца во всех регионах будут идти дожди, иногда с мокрым снегом. Солнце будет редкостью: даже в относительно сухие дни небо будет плотно затянуто тучами. Средняя температура будет колебаться от минус 3 ночью до 5-7 тепла днем. О таком сообщает gismeteo.

Самым теплым станет 17 февраля: в этот день практически во всех регионах страны воздух прогреется от плюс 9 в Одесской области, до плюс 17 в центральных и северных регионах, а также в Киеве.

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Холоднее всего в феврале будет в центрально-восточных областях. Так, в Полтавской, Луганской и Днепропетровской областях средняя температура до конца февраля сохранится на уровне от 1 до 7 градусов тепла. Ночью ожидаются заморозки, а днем будут идти дожди с мокрым снегом. Но к 11 марта и здесь потеплеет до 15 градусов.

Но уже к середине марта в Украину придет календарная весна: дожди закончатся, а воздух начнет постепенно прогреваться.

Уже 10-11 марта по всей территории, кроме восточных регионов и Крыма, температура днем будет составлять от 13 до 18 градусов выше нуля. И только в восточных регионах и Крыму выше 14-15 градусов столбик термометра не поднимется.

Дожди в начале марта еще будут: по прогнозам синоптиков, они закончатся аккурат к женскому празднику 8 марта.

Но таких катаклизмов, как на прошлой неделе, по прогнозам, уже не будет: напомним, из-за ливней и сильных ветров в некоторых регионах Украины остались без света целые села. А на Закарпатье прошли летние грозы:

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