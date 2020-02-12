Когда в Украину придет весна: метеоролог дала обнадеживающий прогноз на март

Голуби уже вовсю купаются в лужах / Фото: Игорь Тимофеев, Сегодня

Февральская погода пока не может определиться, куда ей качнуть стрелку маятника – в сторону снежной зимы или дождливой весны , а украинцы уже массово задумывается над тем, какой будет погода в марте.

Начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич в комментарии "Украинской правде" обнадежила прогнозом на первый месяц весны, напомнив, что "марты после теплых зим были теплые, значительно выше климатической нормы".

По ее словам, в Украине самые теплые зимы за всю историю наблюдений с 1891 года были в 1901-1902 годах (+5,4 градуса), 1989-1990 годах (+6 градуса) и 2006-2007 годах (1,4 градуса), а также нынешняя зима 2019-2020 гг. При этом климатическая норма для марта по Украине составляет 0,8 градуса тепла.

В Киеве средняя температура воздуха в марте после теплой зимы 1989-1990 гг. составила +6,9 градуса (самый теплый с 1881 года в столице); в 2006-2007 гг. март показал +6,3 градуса (третий по теплу в рейтинге); в 1988-1989 гг. март показал +5,2 градуса (шестой в рейтинге самых теплых). При этом климатическая норма для марта в Киеве составляет 0,7 градуса.

Климатолог считает, что нынешняя зима может стать в столице самой теплой за всю историю наблюдений. А метеорологическая зима в Киеве так и не наступила, и это действительно аномально.

Погодный сайт gismeteo.ua прогнозирует, что начало марта в Киеве будет с вполне положительными цифрами на градуснике. Первые несколько ночей месяца в столице сохранятся отрицательные температуры, сопровождаемые небольшим снегом, однако их быстро сменят дожди и пасмурная погода. На женский праздник 8 марта небесная канцелярия порадует киевлян солнцем и 13-ю теплыми градусами. Позже установится пасмурная погода с дождями, но при этом температура поднимется до +16.

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С началом марта во Львов придет ясная солнечная погода, а небольшой морозец по ночам будет только бодрить запоздалых гуляк. 3-5 марта в столице Галичины прогнозируется пасмурна погода и небольшой дождь. Градусник покажет +3-9 градусов. В "длинный" уик-энд на 8 марта погода будет изменчивой – облачность, дожди, солнце, и снова переменная облачность с небольшими дождями – и это все на фоне 9-14 теплых градусов. Начало второй декады марта будет дождливым, но теплым: +13-15 дневных градусов.

Потепление в Харьков придет несколько позже. Начало марта в городе ознаменуется отрицательными температурами по ночам и осадками в виде снега. Несколько пасмурных дней и температуры, колеблющиеся вокруг 0 градусов, сменятся переменной облачностью и небольшими дождями, которые умоют Харьков к 8 марта. После праздника дневные температуры перевалят за +10 уверенно устремятся к 15-ти теплым градусам. Однако будет и пасмурно, и переменная облачность, и дожди.

Погода в начале марта в Днепре по температурным показателям похожа на харьковскую, с той лишь разницей, что будет намного влажнее. Около недели миллионному городу будет досаждать небольшой дождь, лишь единожды сменившийся переменной облачностью. С 1 до 8 марта дневная температура вырастет с +1 до +10 градусов. А посла праздника – "подпрыгнет" до +16, однако дождливая погода сохранится.

Погода в расположенной значительно южнее Одессе будет соответствовать ее географической широте, поэтому начало месяца будет малооблачным. Пережив несколько дождливых дней, "жемчужина у моря" будет наслаждаться солнечной погодой на 8 марта и 10-ю теплыми градусами. Начало второй декады марта будет немного пасмурным, но теплым: +12-15 дневных градусов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, когда в Украине наладится погода: синоптики дали детальный прогноз .

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