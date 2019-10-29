Когда в Украину придут морозы: народный синоптик дал прогноз

Ноябрь удивит украинцев и сильными морозами, и плюсовой температурой, а разбавят это все и дожди, и мокрый снег

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В Украину уже пришло резкое похолодание и дожди, а вот в ноябре ожидаются постоянные смены погоды – столики термометров будут "прыгать" от плюсовой температуры до минусовой и обратно. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" известный народный синоптик Украины Леонид Горбань.

По его словам, начало и конец ноября окажутся больше осенними, чем зимними: будет холодно, дождливо, но температура удержится плюсовой. А вот с 12-13 по 21-22 ноября ожидаются морозы, ночью даже до 9-11 градусов ниже ноля, днем минус 3-5 градусов.

"По 10 ноября на большей части Украины нас ожидают плюсовые температуры, днем 5-8 градусов, 3-4 ноября может быть даже до +11 в зависимости от региона, на юге теплее, на севере и востоке прохладнее. А вот с 11 ноября будет резкое похолодание, и по 22 будут минусовые температуры, самые низкие – 16-17 ноября, может быть даже 9-11 мороза, но в основном 4-6 градусов мороза. С 22 числа вновь ожидается возвращение к плюсовой температуре и до конца месяца морозов не будет, но прохладно – 2-4 градуса тепла. А 30 ноября – около ноля. Чуть теплее на юге – там морозы продержатся всего три-четыре дня в середине месяца. Да и в остальные дни погода на юге окажется на 3-4 градуса теплее, чем в более северных регионах", – рассказал Горбань.

Что касается ноябрьских осадков, что 7-8 числа ожидается сильный дождь, 12-13 – первый небольшой снег с дождем, который должен захватить и Киев. В сочетании с минусовой температурой это означает гололед на улицах и дорогах. Но, по оценке Горбаня, это пока не зима, и не промерзшая еще земля эти осадки "съест".

Синоптик добавил, что третий циклон придет к нам в конце ноября. Обильные дожди пройдут 27-28 ноября и вызовут понижение температуры до ноля градусов.

Читайте на сайте "Сегодня" более подробно о прогнозе погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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