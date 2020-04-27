Когда закончится эпидемия и как будем выходить из карантина: интервью с профессором медицины

Даже после ослабления карантина люди должны придерживаться ограничений и понимать, что есть риск заражения

Коронавирус в Украине набирает обороты.Число заболевших на 27 апреля составляет 9009 человек. Каждый день выявляют сотни новых больных. Из-за того, что число инфицированных продолжает расти,Кабмин продлил карантин до 11 мая.

Как долго в Украине будет продолжаться эпидемия и как будем выходить из карантина, в интервью сайту "Сегодня" рассказал Николай Чемич – врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией Сумского государственного университета МОН Украины.

"Тестов в достаточном количестве нет"

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- Украина уже больше месяца на карантине. Известно, что инкубационный период COVID-2019 в среднем 14 дней. Можем ли мы говорить, что приближаемся к пику заболеваемости?

- Вопрос – какое количество людей в Украине инфицировано. Говорить о пике эпидемии рано, потому что в Черновцах в день выявляется 100 человек. В Тернопольской области примерно столько же. В северо-восточных областях еще нет такого количества людей. Из-за границы вначале больше приезжало людей в западные области, поскольку там много заробитчан. Там не было своевременных мер, поэтому распространение произошло достаточно быстро. Возможно, в других областях будет меньше больных, но есть сомнения, поскольку начали болеть люди, которые не контактировали с теми, кто приехал из-за границы. Есть большое число людей с легкими формами заболевания, которые не знают о том, что больны, и продолжают общаться с другими. Вряд ли мы дошли до вершины, которая может считаться пиком.

- Можно ли спрогнозировать, на какой период может выпасть пик заболеваемости?

- Мы уже прогнозировали, что пик попадет на середину апреля. Оказалось, что пика не наблюдается. Теперь мы думаем, что будет в первой декаде мая самое большое число, согласно эпидемиологическим критериям, и судя по тому, что количество больных существенно увеличивается каждые четыре дня. Если будет больше выявляться, то будет и расти число больных.

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- А в чем сейчас проблема с диагностикой: мало тестов или недостаточно лабораторий?

- Лабораторий достаточно. Пока нет достаточного количества тестов, которые позволили бы тестировать большое число больных коронавирусом. Тесты на антитела эффективны, только если человек болеет пять дней. Есть некоторые пациенты, у которых есть сопроводительные болезни, иммунитет ослаблен и иммунный ответ может задерживаться на значительный период. Поэтому быстрые тесты эффективны, если надо протестировать определенное количество людей, чтобы сказать, сколько уже переболело. Сейчас нужна диагностика выявления самого вируса. Таких тестов в достаточном количестве нет. Это одна причина, а вторая – в лабораториях ограниченный человеческий ресурс. То есть надо больше людей, которые могут проводить тесты.

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"Если бы провели массовое тестирование и сказали, что уже 50% переболели, то мы могли бы говорить о послаблении карантина"

- Сейчас большая заболеваемость среди медиков. Из-за чего так происходит, хватает ли средств индивидуальной защиты?

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- Сейчас хватает. Области обеспечены, но мы не имеем еще полной загруженности стационаров. Пока идет заполнение стационаров первой волны. Если пойдет заполнение стационаров второй волны, то средств индивидуальной защиты может не хватить. Почему высокая заболеваемость среди врачей? Болеть начали врачи, которые далеки от инфекционных патологий. Я как инфекционист знаю, что вот это заразно и нужна определенная защита, чтобы не инфицироваться. Врачи, которые заболели первыми, не знали, что общаются с больными и могут инфицироваться. Хотя могли использовать маски, перчатки, очки. Большое число людей, которые болели, не говорили о своих контактах с людьми, которые приехали из-за границы. То есть, врач работал как обычно без дополнительных средств защиты. Сейчас врачи относятся к проблеме более настороженно. Сейчас мы общаемся с пациентами, как с потенциально зараженными COVID-19.

- Как долго может длиться эпидемия в Украине?

- О прекращении карантина говорить нецелесообразно. Мы не знаем число инфицированных. Если бы провели массовое тестирование и сказали, что уже 50% переболели, то мы могли бы говорить о послаблении карантина. Но таких данных нет и мы не можем говорить о прекращении карантина по любым мотивам – экономическим и не экономическим. Потому что, если будет массовая заболеваемость, то наша медицинская система не справится с наплывом такого количества людей. Наша система не справится, учитывая, что вся эпидемиологическая служба уничтожена. Сейчас эпидемиологи не могут расследовать заболевания. У нас достаточное число боксов, но в большинстве медучреждений это палаты на четыре-пять больных, а в идеальном случае это должны быть боксы на одного-двух человек с отдельными выходами, отдельной сантехникой. У нас сейчас это первые этажи, а вторые и третьи этажи – это полубоксы, пациенты которых имеют контакты с внешним миром.

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- Не так давно Минздрав поменял критерии для тестирования. Теперь начали тестировать всех, у кого есть горячка, людей с пневмонией и умерших от пневмонии.

- Мы работали и видели в областях, что человек не выезжал, но заболел. У нас были разработаны критерии, когда мы видели необычный ход для гриппа или других ОРВИ с жаром, который не сбивался – мы диагностировали таких пациентов. Сейчас это вошло в протокол лечения и мы диагностируем COVID-19 на законных основаниях. Безусловно, количество диагностированных случаев COVID-19 увеличится. Уже по цифрам это отображается. Но кроме людей с высокой температурой, которые обследуются по клиническим протоколам, нам нужно тестировать и людей, которые рядом с ними, с которыми они контактировали. Такие люди могут болеть в легкой форме, считать себя здоровыми, ходить на работу и заражать окружающих. Я вижу, что молодежь собирается компаниями, отдыхают, а потом идут домой, к родителям, бабушкам, дедушкам, для которых вирус очень опасен.

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"Остается надеяться, что большая часть населения Украины переболеет легкой формой"

- Есть мнение, что вторая волна заболеваемости может прийти осенью и она будет больше нынешней.

- По законам эпидемиологии должно переболеть 80% населения, тогда будет популяционная невосприимчивость. Пока наша задача – чтобы люди переболели легкой формой, чтобы не было осложнений. Нам надо уберечь людей с хроническими заболеваниями. Вторая волна будет, потому что ограничительные меры будут ослаблять, произойдет обмен вирусом и пойдет следующая волна заболеваемости.

- Эту волну можно избежать или предупредить?

- Хотя я инфекционист, но до 2009 года не прививался от гриппа. В 2009-м, когда был H1N1, на моих глазах с моим опытом работы умерло 30 больных и я не мог ничего сделать. В прошлом году я и все мои сотрудники на кафедре были привиты. Вакцинация – и есть предупреждение гриппа. К сожалению, сейчас нет эффективной вакцины. Я очень сомневаюсь, что она появится в этом году. Есть некоторые этапы, испытания, которые надо пройти для создания вакцины. Даже при самых быстрых темпах надо год, чтобы получить вакцину. Этот вирус быстрее мутирует, чем вирус гриппа – это еще одна проблема для создания вакцины. Остается надеяться, что большая часть населения Украины переболеет легкой формой COVID-19 и будет невосприимчива или маловосприимчива к тому вирусу, который изменился во время циркуляции.

- То есть, пока не будет вакцины или большая часть не переболеет, мы будем жить в ограничениях, нужно менять социальное поведение?

- У человека должно быть понимание, что если он болен, то должен оставаться дома, а не идти на работу и инфицировать других. Если человек болен, то должен придерживаться ограничительных мер. Пока этому в мире и в Украине не научатся, мы будет продолжать распространять вирус. В любом случае, ограничения должны быть еще долгое время. Даже во время послабления карантина человек должен понимать, что он может кого-то инфицировать.

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"В последнюю очередь должны открывать развлекательные заведения"

- В эпидемиологии существуют правила выхода из карантина целой страны? Что нужно сначала открывать, чтобы восстанавливать обычную жизнь?

- Сначала надо открывать доступ к услугам первой необходимости. Например, парикмахерские, но с ограничениями 1 человек на 10 кв.м и если есть вентиляция. Некоторые магазины могут еще долгое время быть закрыты. Например, рубашку или штаны можно спокойно купить через интернет. Я думаю, что в последнюю очередь должны открывать развлекательные заведения: клубы, кинотеатры, концертные залы.

- Наверное, это не последняя эпидемия. Может ли Украина подготовиться к следующей, перестроить медицинскую систему?

- У нас были эпидемии в 1996-1997, в 2000, в 2003 – SARS, который до нас не дошел, 2009-2010 – грипп, 2014-2015 – опять грипп. Сделали выводы? Более того, сейчас начали сокращать медучреждения, возможно, некоторые и нужно. Но не инфекционные стационары. Если они не заполнены, то это хорошо. Потому что они должны быть оборудованы и готовы принимать пациентов, чтобы предоставить помощь. Я бы хотел, чтобы выводы сделали, чтобы возобновили инфекционную службу.

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