Когда закончится карантин: в МВД и Минздраве дали ответ

Украина будет выходить из карантина в несколько этапов, говорит советник Авакова

12 апреля исполнился ровно месяц, как в Украине был введен общенациональный карантин, призванный не допустить быстрого распространения коронавирусной инфекции в стране. Когда он закончится – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Советник главы МВД Иван Варченко рассказал нашему изданию:

"У нас есть понимание того, что вероятность продления карантина после 24 апреля – очень высокая. Наше понимание основывается на мировой практике. А она показывает, что эффект невозможен при быстром завершении карантина".

Он напомнил, что недавно министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что, по его оптимистическим подсчетам, карантин будет продолжаться минимум до середины мая. Также, по данным МВД, страна будет выходить из карантина не молниеносно, а в несколько этапов.

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В ведомстве добавили, что за месяц карантина правоохранители составили 4 тыс. админпротоколов за нарушение ограничительных мер. В судах уже начались такие судебные процессы. Например, 15 апреля в Днепровском райсуде Киева начали рассматривать материалы дела, в котором фигурирует 21-летний киевский студент Валентин Бурьянов. Полиция составила на него протокол после того, как парень появился в общественном месте и переплыл Днепр, чтобы добраться к спортплощадке в киевском Гидропарке.

Наши источники в Минздраве рассказали, что оснований отменять карантин сейчас также не видят, и объяснили почему.

"Мы считаем, что вопрос смягчения карантина, а не его отмены, может быть рассмотрен лишь после майских праздников. Главная причина – эпидемиологическая ситуация в стране. Пока нет тенденции ни снижения, ни стабилизации уровня заболеваемости. Должно пройти еще полторы-две недели, чтобы сделать прогнозы о том, как будет развиваться ситуация в стране. Карантинные меры могут быть ослаблены лишь после того, как появится тенденция снижения заболеваемости. Сейчас ее нет", – рассказали нам в Минздраве.

Напомним, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За минувшие сутки зафиксировано 397 новых случаев заражения.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Месяц карантина: когда он закончится и что будет с ценами на продукты".

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Напомним, что полиция с помощью дронов проверяет соблюдение правил карантина:

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