Когда закончится карантин: в МВД сделали заявление

В Минздраве прогнозируют, что уже через 7-8 дней в Украине будут видны результаты от введения более жестких ограничительных мер, тем временем заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что карантин могут отменить в первой декаде мая, передает "Гордон".

"Когда президент, правительство и народ Украины будут уверены в том, что нам удалось благодаря карантину остановить эпидемию... Я думаю, это будет первая декада мая. Такие оценки связаны с прогнозами ведущих экспертов-вирусологов", - сказал Антон Геращенко.

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Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков допустил, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, – к лету.

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Как известно, карантинные меры в Украине пока продлены до 24 апреля. С 6 апреля правительство ужесточило ограничения. Так, например, теперь никаких компаний на улице – передвигаться можно будет не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и походов на шашлыки. Также определен круг лиц, которые должны находиться на самоизоляции.

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