Когда ждать спада эпидемии: эксперты дали прогноз по COVID-19

В Украине, несмотря на карантин, продолжает расти число зараженных коронавирусом. Когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад, рассказали эпидемиологи из Тернопольской области, сообщает "Тернопільська липа".
"Сравнивая практики других европейских стран, в которых также свирепствует коронавирус, и Украину – можно с уверенностью сказать, что карантин дает положительные результаты. Мы видим, что у нас болеет меньше людей и процент летальности, к счастью, значительно ниже. Многие переносит болезнь практически бессимптомно. Ограничения были введены вовремя, что позволило избежать резкого увеличения количества больных. Главная задача карантина – предотвратить быстрое и бесконтрольном распространению инфекции. По моему мнению, Украине это удалось", – заявил эпидемиолог Николай Михайлюк.
По словам врачей, сейчас Украина находится на этапе роста уровня заболеваемости и ее пик еще впереди. Стабилизироваться ситуация, как считают эпидемиологи, может летом.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, на данный момент в Украине зафиксировали 14 195 случаев заболевания COVID-19.
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