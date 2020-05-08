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  1. Последние новости Украины

Когда ждать спада эпидемии: эксперты дали прогноз по COVID-19

8 мая, 14:57

Тина Наринецкая

По словам эпидемиолога, в Украине ситуация относительно стабильная

В Украине, несмотря на карантин, продолжает расти число зараженных коронавирусом. Когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад, рассказали эпидемиологи из Тернопольской области, сообщает "Тернопільська липа".

"Сравнивая практики других европейских стран, в которых также свирепствует коронавирус, и Украину – можно с уверенностью сказать, что карантин дает положительные результаты. Мы видим, что у нас болеет меньше людей и процент летальности, к счастью, значительно ниже. Многие переносит болезнь практически бессимптомно. Ограничения были введены вовремя, что позволило избежать резкого увеличения количества больных. Главная задача карантина – предотвратить быстрое и бесконтрольном распространению инфекции. По моему мнению, Украине это удалось", – заявил эпидемиолог Николай Михайлюк.

По словам врачей, сейчас Украина находится на этапе роста уровня заболеваемости и ее пик еще впереди. Стабилизироваться ситуация, как считают эпидемиологи, может летом.

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, на данный момент в Украине зафиксировали 14 195 случаев заболевания COVID-19.

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