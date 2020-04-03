Кого будут насильно госпитализировать в "обсерваторы": опубликован документ

После того, как Кабинет министров усилил карантин, также были определены условия для обсервации украинцев, в том числе принудительной. Об этом говорится в постановлении правительства.
Обязательной госпитализации в обсерваторы (изоляторы) на 14 дней подлежат следующая категория лиц:
- лица, которые сами попросили обсервации в связи с невозможностью соблюдения требований самоизоляции;
- лица, которые дважды нарушили условия самоизоляции;
- лица, имевшие контакт с больными или имеют признаки инфицирования COVID-19 и отказываются от медицинского обследования по направлению лечащего врача;
- украинцы, прибывающие из-за границы (кроме дипломатов, пилотов и членов экипажа);
- лица, въезжающие в Украину с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса (кроме сотрудников Красного креста, дипломатических миссий, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больными COVID-19).
Кроме того, дети, не достигшие 12 лет, подлежат госпитализации в обсерваторы вместе с одним из родителей.
Как сообщали новости "Сегодня", в Украине подготовили 61 заведение для обсервации украинцев. Президент Владимир Зеленский на совещании с членами правительства потребовал, чтобы все пункты были проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно для комфортного проживания.
Также стали известны условия проживания в обсервации и цена. Оплата услуг проживания будет осуществляться гражданами через туристических операторов.
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