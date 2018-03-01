Коханивскому больше не нужно носить электронный браслет

Вчера, 23:45

Суд избрал Коханивскому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста

Николай Коханивский. Автор фото: Данил Павлов, &quot;Сегодня&quot;
Николай Коханивский. Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Святошинский районный суд Киева избрал лидеру добровольческого движения "ОУН" Николаю Коханивскому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста без ношения электронного браслета. Об этом сообщается на официальном сайте Святошинского суда.

"Суд применил к Коханивскому Н. Н. меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток без применения электронных средств контроля для надлежащего выполнения обвиняемым своих процессуальных обязанностей, а также назначил судебное разбирательство на 5 марта 2018 г.", – заявили в суде.

Заслушав позиции обеих сторон, суд пришел к выводу о соответствии обвинительного акта требованиям УПК Украины и возможности перехода к стадии судебного разбирательства.

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Прокурор ходатайствовал перед судом об избрании Коханивскому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронных средств контроля по месту жительства, ссылаясь на существование рисков сокрытия обвиняемого от суда, уничтожения, сокрытия или искажения им вещей, которые имеют существенное значение для установления обстоятельств уголовного правонарушения, совершения им другого преступления, а также риска незаконного воздействия на потерпевшего и свидетелей.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали Николая Коханивского. Об этом заявила его жена. По ее словам, задержание произошло после потасовки Коханивского с Русланом Качмалой.

Во время судебного заседания 23 октября в Святошинском суде защита Коханивского потребовала отвода судьи, однако суд отклонил ходатайство адвоката. В зале суда собрались сторонники комбата ОУН, которые решили остаться в зале до освобождения своего командира.

24 октября Николай Коханивский по решению Святошинского райсуда Киева был отправлен в больницу для проведения медобследования.

А 25 октября Святошинский районный суд Киева установил меру пресечения для Коханивского в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет, сдать паспорта и по первому вызову являться к следователю.
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"Сегодня"

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