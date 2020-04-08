Запрет ездить на личных авто: как и когда в Украине могут ужесточить карантин

В Украине все больше растет число инфицированных коронавирус, а вместе с ним – карантинные меры. Ходят разговоры, что власти могут запретить пользоваться не только общественным транспортом, но и личным. Такие ограничения уже введены в Европе. Кроме того, в соцсетях уже появилась информация, что и у нас полицейские якобы штрафуют водителей на 17 тыс. грн только за то, что человек находился в своем автомобиле без маски, либо перевозил больше одного пассажира.

Сайт "Сегодня" выяснил, насколько законны такие действия полиции, и как правильно себя вести, если вас остановили и пытаются выписать штраф. А также – как действует запрет на передвижение в других странах.

С чего все началось

4 апреля мэр Киева Виталий Кличко предположил, что в случае резкого роста заболеваемости коронавирусом в столице введут запрет на передвижение на автомобилях, в том числе на личных. Это заявление мэра вызвало бурю возмущения киевлян. Люди не понимали, почему они в разгар эпидемии не могут съездить на своем авто к родственникам, за покупками, к врачу.

В итоге мэр отыграл назад, уточнив, что поездки на своих авто по Киеву запретят только в случае, если такую меру введут во всей стране. По Украине своим транспортом пока можно передвигаться без ограничений.

"Относительно возмущения по поводу моих слов о возможном ограничении движения частного транспорта в городе. Так вот: если и дальше будет продолжаться несоблюдение правил, государство может ввести строжайшие ограничения. Понятно, что тогда они будут и в Киеве. Тогда будут ездить только те, кто обеспечивает жизнедеятельность города", – пояснил Виталий Кличко.

Мэр призвал жителей Киева соблюдать правила карантина, тогда не будет роста количества заболевших и не потребуется вводить запрет на поездки в своих автомобилях.

Юристы: свой автомобиль – не публичное место

Правоведы уверены, что запрет на передвижение в личном автомобиле возможен, только если в регионе объявлено чрезвычайное положение, а не чрезвычайная ситуация, как сейчас в Украине. Единственное исключение – инфицированная Черновицкая область, куда запрещен въезд и откуда – выезд, но и там нет ограничений на поездки внутри области.

"Личный автомобиль не является публичным местом, поэтому человек или люди, которые в нем находятся, не обязаны сидеть в машине в масках, – разъясняет адвокат Сергей Гула. – Вот если водитель или пассажир вышел из машины на улицу (в общественное место – Ред.) и не надел маску, тогда он формально нарушитель. Также мне непонятен запрет на передвижение личного транспорта. Прежде чем его вводить, надо предусмотреть, когда гражданин имеет право ехать на своем автомобиле по неотложным делам".

С ним согласен и юрист Владимир Столитний. По его мнению, вводя запрет на пользование личным транспортом, власти должны утвердить понятный исчерпывающий перечень исключений. Как это сделано, например, во Франции и Италии (см. ниже).

"Угроза введения запрета на пользование личным транспортом сохраняется, особенно если карантин в Украине ослабят или отменят, и по этой причине будет новая более обширная вспышка эпидемии, – опасается Владимир Столитний. – Но не представляю, как осуществить такой запрет, разве что перегородить городские улицы бронетехникой или баррикадами. А гражданам надо знать свои права при общении с полицией. Главные из них таковы: протокол о штрафе легитимен, если он подписан двумя свидетелями, а наложить штраф имеет право только суд, решение которого также можно оспорить. Поэтому неправильно оформленный протокол суд отменит. Также обвиняемый в административном нарушении имеет право на адвоката, платного или бесплатного. Если об этом заявить письменно, но адвоката не предоставят, любые процессуальные действия полиции являются незаконными".

Полиция: В личном автомобиле можно быть без маски

В Патрульной полиции МВД нам опровергли информацию о том, что копы штрафуют водителей за отсутствие масок или наличие пассажиров в салоне, назвав сообщения в соцсетях фейковыми.

Спикер патрульной полиции Киева Роман Мартынюк разъяснил нам, в каких случаях полиция имеет право наложить штраф на водителя.

"В своей машине вы можете ехать без маски, так как личный автомобиль не является общественным местом, – акцентировал Роман Мартынюк. – Патрульные не имеют права останавливать автомобиль по этой причине. Также водитель личного транспорта может перевозить любое количество пассажиров, не превышающее разрешенного (для легковушки – 3-4 человека плюс водитель). Для общественного транспорта правила другие – не более 50% сидячих мест. Это касается и такси – в нем, кроме водителя, может быть не более двух пассажиров. Причем маски для всех обязательны. Рекомендуем и в личном транспорте всем надевать маски, если в нем едет не семья, а друзья или знакомые, которые не проживают с вами вместе. И в любом случае, общаясь с патрульным, водитель обязан надеть маску – ведь полицейский не может знать о состоянии его здоровья".

Врачи: Нужен санитайзер и очки

Врачи все же советуют пользоваться масками и дезинфекторами и в личном, и общественном транспорте, особенно если ваши попутчики – не члены семьи, а друзья, знакомые, соседи.

"Если человек везет в личной машине свою семью, маски не нужны, – разъяснила нам врач-инфекционист Инна Андрусович. – А вот в служебной машине или такси, в общественном транспорте маски нужны всем. Маски – не абсолютная защита, но если пассажир инфицирован, это снизит вероятность заболеть водителю и наоборот".

Инна Андрусович советует пользоваться в автомобиле санитайзерами (дезинфекторами): обрабатывать им руки, руль и т.д. Лучше всего подойдет 70% раствор спирта. Кроме того, по ее словам, в помещениях – магазинах, аптеках и т. д. – лучше носить не только маску, но и защитные очки. Они предохранят глаза от проникновения вируса через слизистую оболочку. Подойдут, например, очки, используемые при работе с электроинструментом, на точиле, сверлильных и других станках.

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Пока украинцы продолжают жаловаться на новые запреты Кабмина, которые вступили в силу с 6 апреля, французы почти месяц не могут выйти из дома без специального онлайн-разрешения. На пробежку, в магазин или на прогулку с собакой выпускают без проблем.

Использование личных автомобилей практически под запретом. В магазин поехать на машине можно. Но лучше в одиночку, а не семьей, если дадут онлайн-разрешение, где нужно ставить "птичку" о поездке на авто, указав одну из четырех уважительных причин. Иначе – штраф 135 евро.

Правда, по словам украинцев, которые проживают в Париже, французов это не останавливает. Сейчас во Франции пасхальные школьные каникулы. Многие парижане, несмотря на запрет, поехали с детьми на каникулы в свои загородные дома. Нарушителей полиция штрафует и отправляет домой.

"Собственный автомобиль можно использовать, если есть аттестация, которую можно распечатать или загрузить с правительственного сайта. Но там только четыре позиции, которые предусматривают уважительные причины использования авто: поехать за действительно важными покупками (но не за любимым печеньем в другой конец города), к врачу или в аптеку, по серьезным семейным обстоятельствам и по работе, которую нельзя выполнять дистанционно, но должен быть документ от работодателя", – рассказала сайту "Сегодня" журналистка Алла Лазарева, которая живет в Париже.

Наверняка самый жесткий режим карантина действует в Италии, где ситуация с количеством заразившихся и умерших от COVID-19 остается критической. Передвижение на собственных автомобилях никто не запрещал. Но, как и во Франции, перед выходом из дома нужно получить/распечатать специальное онлайн-разрешение. Причем, поездки на личном транспорте разрешены только в трех случаях: на работу, в больницу и за товарами первой необходимости. Иначе – штраф от 206 евро вплоть до ареста.

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"Сейчас запрещено только перемещение в другую "комуну", то есть внутри административной единицы можно. Но только с "автосертификацией" – бланк с вашими данными, целью передвижения и подписью, что ты не зараженный и знаешь о всех последствиях. В случае дачи ложных показаний – штраф или тюрьма. Если в машине едут двое, то пассажир на заднем сиденье, и только если сам не может водить, и едет, например, по срочной проблеме, связанной с состоянием здоровья", – рассказала нам украинка Ольга Владимирская, которая много лет живет в самом пострадавшем от пандемии регионе Италии – Ломбардии.

Выезжать, по словам Ольги Владимирской, можно только работающим, за продуктами (стоит сохранять чеки, потому что полицейские могут не остановить, но сфотографировать номер машины и потом проверить), в аптеку, банк, страховую компанию.

В России, где эпидемия коронавируса все-таки есть, также ввели карантин и режим жесткой самоизоляции до 1 мая. Правда, в своем послании к народу Владимир Путин назвал это "нерабочим месяцем", да и парад 9 мая пока не отменил.

При этом в каждом российском регионе свои карантинные меры. Самые жесткие ограничения ввели в Москве. Заразившихся в столице России почти 6 тыс. человек. Пользоваться собственными автомобилями в Москве не запрещали. Можно даже выезжать, к примеру, на дачу. А вот за шашлыки на природе накажут рублем. Совсем по-другому в Краснодарском крае. Там под запретом даже собственные авто.

"С самого начала, когда Путин объявил о первой нерабочей неделе, к нам на Юг отдыхать приехало очень много москвичей. После этого, когда карантин ввели на месяц, запретили ездить даже на собственных машинах. Исключения составляют лишь поездки на работу по спецпропускам или в больницу", – рассказал сайту "Сегодня" житель Краснодара Валерий Х.

Выводы

Как видно, в Украине сохраняется вероятность ограничения пользования личным транспортом. Особенно на выезд за пределы своего региона. Такие меры могут быть приняты, когда счет заболевшим пойдет на десятки тысяч, а умершим – на тысячи. Не допустить такого вполне реально, если всем еще хотя бы месяц соблюдать несложные карантинные мероприятия.

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