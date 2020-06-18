Количество зараженных растет: сколько больных COVID-19 смогут принять больницы

В Украине зафиксировали суточный антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – 829 человек. Предыдущие антирекорды зафиксировали днем ранее – 758 инфицированных, 31 человек умер.

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"У нас опять два антирекорда поставлены: по количеству заболеваний и по количеству людей, которые умерли за сутки... Я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы: COVID-19 – это не игрушки. Не нужно к нему относиться легкомысленно. Соблюдайте правила и рекомендации, о которых говорит Минздрав: пользуйтесь масками, пользуйтесь антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию. Вы видите статистику, и она за последнюю неделю весьма печальная", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Готовы ли больницы к новой волне заболеваемости – большей, чем в начале эпидемии, – разбирался сайт "Сегодня".

Что говорят цифры

На начало лета статистика показывала, что число выздоровевших приближается к числу больных. На 7 июня в Украине было 14 035 активных больных и 13 035 уже выздоровевших. Заболеваемость шла на спад. Но потом статистика пошла в другую сторону. На 17 июня разрыв между теми, кто болеет, и теми, кто выздоровел, вырос до 2405 человек (17 348 против 14943).

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Инфекционисты и эпидемиологи связывают это с тем, что украинцы начали игнорировать правила безопасности:

соблюдать дистанцию;

избегать скопления людей;

носить маски.

Рост заболеваемости был ожидаем, говорит Алла Мироненко, вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского.

"То, что люди сидели дома во время карантина, иммунитет не выработало. Его может выработать только вакцина, которая не скоро будет. Поэтому рост числа больных – это естественный процесс, который пошел после ослабления карантина. Контакты между людьми выросли, многие перестали соблюдать правила", – говорит Мироненко.

Какую нагрузку могут выдержать украинские больницы

Больных COVID-19 принимают 240 больниц, они рассчитаны на 68 тысяч больных. Это медучреждения первой волны, которые определили еще в конце марта.

По данным Минздрава, ни в одном регионе загруженность больниц еще не достигла 50%. К этому показателю приблизилась только Черновицкая область – 49,76%. На Закарпатье загрузка – 45,48%. Койки в больницах Киева, отведенных для больных COVID-19, заняты на 38,38%.

В общей сложности по Украине госпитализировано порядка 3,5 тыс. больных. Остальные 13,5 тыс. лечатся дома и находятся на самоизоляции. Средняя загруженность больничных коек по стране – 20%. Аппараты искусственной вентиляции легких тоже не загружены на 100%. По данным НСЗУ, всего 2,72% всех аппаратов в больницах задействованы для лечения больных.

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Тем не менее отдельные больницы уже забиты. Врач-инфекционист Инна Андрусович говорит, что инфекционная больница в Харькове заполнена.

"За карантин больницы удалось подготовить к увеличению заболеваемости, но не настолько, чтобы отвечать уровню заболеваемости. Я могу сказать о Харьковской больнице – она полностью забита тяжелыми больными. Все среднетяжелые и легкие больные отправляются на амбулаторное лечение к терапевтам и остаются на самоизоляции. Если говорить об общей тенденции, примерно 25% заболевших нуждаются в госпитализации, и не из-за тяжести болезни, а из-за наличия сопутствующих заболеваний – например, сахарного диабета, других хронических заболеваний, которые усложняют течение коронавирусной инфекции", – рассказала врач.

Однако обеспечение больниц сейчас лучше, чем месяц назад, отмечает инфекционист. Медучреждения запаслись костюмами, масками.

"Многие говорили, что карантин ввели слишком рано, не вовремя. Карантин был не зря и дал возможность подготовиться. Если бы мы этого не сделали, то мы бы оказались в ситуации Италии. Сейчас мы знаем больше о COVID-19 и оснастили свою материально-техническую базу и наперед запаслись средствами индивидуальной защиты. На месяц запасы точно есть. Но то, что растет заболеваемость, настораживает. Если люди и дальше будут игнорировать карантин, ношение масок в общественных местах, транспорте, то все может быть... и сценарий Италии. Очень не хотелось бы этого", – говорит Инна Андрусович.

По словам врача, заболеваемость сейчас можно растянуть во времени за счет соблюдения правил. Если украинцы будут держать дистанцию и носить маски, то это поможет снизить нагрузку на больницы, пока нет критической заполняемости.

Если медучреждения первой волны будут заполнены, тогда Минздрав обещал подключать больницы второй волны. В Национальной службе здоровья рассказали, что пока не подписывали договоры с больницами второй волны для оказания помощи при COVID-19.

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Из-за роста заболеваемости Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В своем постановлении правительство настаивает на соблюдении карантинных ограничений как пассажирами, так и перевозчиками. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в течение последней недели количество заразившихся коронавирусом в Украине постоянно увеличивается. По его словам, ослабление карантинных мероприятий многие восприняли как отмену карантина, хотя угроза не стала меньшей.

"Будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты (масок, респираторов. – Ред.). А в транспорте будет запрещена перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения", – заявил Шмыгаль накануне.

В свою очередь главный санитарный врач страны Виктор Ляшко озвучил новые распоряжения по карантину из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране. Он сообщил, что новые решения были приняты по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее также сообщалось, что британские ученые нашли препарат, который может помочь побороть коронавирус. Подробности – в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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