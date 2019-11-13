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Количество профессиональных заболеваний в Украине растет из-за некачественных медосмотров

13 ноября, 18:58

Все расходы на медосмотр обязаны покрывать работодатели

Некачественные медосмотры стали причиной частых профессиональных заболеваний украинцев. В Фонде социального страхования подсчитали: за этот год людей, которые подхватили болезнь на работе, на 26 с половиной процентов больше, чем в прошлом году. Периодически проходить медосмотры обязательно для всех работников, у которых тяжелая или вредная работа. А работники в возрасте до 21 года должны посещать врача независимо от условий труда. Все расходы обязан покрыть работодатель.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что британские ученые создали пугающую модель офисного работника. У женщины, которая проработала 20 лет на сидячей работе за компьютером, бледное лицо, проблемы со спиной, лишний вес, варикоз и больные глаза.

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А еще мы разобрались, что брать с собой на работу, чтобы полноценно поесть. Ведь одна из бед офисной работы – отсутствие возможности питаться здорово и полезно. Диетологи утверждают, что полноценный обед стоит планировать, иначе придется есть фастфуд или конфеты из офиса.

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украинцы медосмотр болезни работодатели

Источник: Сегодня

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