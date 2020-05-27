Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,9
29,51
  1. Последние новости Украины

Количество умерших от коронавируса в Украине будут считать по-новому – Виктор Ляшко

27 мая, 03:07

Сергей Пономаренко

Теперь коронавирус будут определять как причину смерти только по данным вскрытия

Данные о смертности от инфекции коронавируса во многом зависят от того, как их считать, уверены в украинском Минздраве. И сообщили: Украина переходит к новому качеству этого подсчета. Теперь коронавирус будут определять как причину смерти только по данным вскрытия.

"У людей состоялось вскрытие, и дальше мы будем смотреть, что было в результате болезни, а что совпало во времени", – объяснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В то же время ранее "Сегодня" рассказывали о том, что, по мнению американского издания The New York Times, официальная статистика количества умерших от коронавируса в мире может не учитывать как минимум 25 тысяч человек. Журналисты проанализировали данные, которые касаются Испании, Англии и Уэльса, Франции, Нидерландов, Швейцарии, Бельгии, Швеции и городов Стамбул, Джакарта и Нью-Йорк. Власти последнего уже задумались о том, что официальные данные не отображают всю полноту картины.

Также мы сообщали, что в мире обнаружили новый эпицентр коронавируса: специалисты назвали регион.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

статистика смертность вскрытие коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 26 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 26 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть больше
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть большеПроисшествия
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)Украина
Саакашвили рассказал об отношениях с Аваковым и уже хочет лишить МВД одной функции
Саакашвили рассказал об отношениях с Аваковым и уже хочет лишить МВД одной функцииПолитика
Выстрелил над головой, а потом несколько раз изнасиловал: подробности скандала в полиции Кагарлыка
Выстрелил над головой, а потом несколько раз изнасиловал: подробности скандала в полиции КагарлыкаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...