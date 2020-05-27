Количество умерших от коронавируса в Украине будут считать по-новому – Виктор Ляшко

Теперь коронавирус будут определять как причину смерти только по данным вскрытия

Данные о смертности от инфекции коронавируса во многом зависят от того, как их считать, уверены в украинском Минздраве. И сообщили: Украина переходит к новому качеству этого подсчета. Теперь коронавирус будут определять как причину смерти только по данным вскрытия.

"У людей состоялось вскрытие, и дальше мы будем смотреть, что было в результате болезни, а что совпало во времени", – объяснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В то же время ранее "Сегодня" рассказывали о том, что, по мнению американского издания The New York Times, официальная статистика количества умерших от коронавируса в мире может не учитывать как минимум 25 тысяч человек. Журналисты проанализировали данные, которые касаются Испании, Англии и Уэльса, Франции, Нидерландов, Швейцарии, Бельгии, Швеции и городов Стамбул, Джакарта и Нью-Йорк. Власти последнего уже задумались о том, что официальные данные не отображают всю полноту картины.

Также мы сообщали, что в мире обнаружили новый эпицентр коронавируса: специалисты назвали регион.

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